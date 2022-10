Hai capito chi è Paola Barale? Età, carriera, oggi, compagno, Instagram e Ballando con le Stelle

Lo show Ballando con le stelle, che tornerà presto su Rai 1, vedrà Paola Barale come ballerina. Vedremo se riuscirà in questa impresa. Proviamo a conoscerla ancora meglio: dagli esordi alla carriera di successo, fino agli amori travagliati e alla vita privata.

Dagli inizi al debutto di Paola Barale

Paola Barale è nata il 28 aprile 1967 a Fossano, in Italia. Dopo essersi diplomata all’Istituto di Educazione Fisica di Torino, inizia a lavorare come personaggio televisivo. La sua carriera sul piccolo schermo è iniziato un po’ per caso, perché il suo desiderio era quello di diventare insegnante di educazione fisica. La sua prima apparizione in TV risale al 1986, quando conduce Domenica In con Mino Damato. In quell’anno appare anche nel varietà La tv delle ragazze, dove canta insieme ad altri cantanti e impersona Madonna, una popolare cantante americana. Nel 1988 ha svolto il ruolo di Littorina nel programma Odiens di Antonio Ricci, e in seguito ha diretto i programmi di successo tra cui Cascina Vianello (1996) con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Nel 1996 ha iniziato insieme a condurre il programma Buona domenica a Maurizio Costanzo. Nel 2000 ha condotto una puntata pilota del programma Macchemù su Italia 1. Ha lavorato al fianco di Pippo Baudo ed è apparsa regolarmente a Domenica In, oltre che in altri programmi. Ha lavorato al fianco di Pippo Baudo ed è apparsa regolarmente a Domenica In, oltre che in altri programmi. È stata anche testimonial di diverse aziende, tra cui Lepel, De Agostini, Aldo Coppola, Blumarine e ha posato nuda per il calendario sexy 2000 della rivista GQ.

Chi è il fidanzato, ex marito

Paola Barale, ex showgirl italiana, ha avuto una relazione con il conduttore di Bim bum bam Marco Bellavia. Nel 1995, quando conduce La Sai l’Ultima? insieme a Gerry Scotti, ha conosciuto Gianni Sperti, un ballerino del programma. I due si sono sposati nel 1998, ma hanno divorziato quando la Barale si è innamorata di Raz Degan, un modello israeliano. Il 29 maggio 2015, Paola ha annunciato la sua separazione da Raz tramite i social media: “Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere strade diverse”. La showgirl è stata anche coinvolta in questione legale: Nel 2001 la polizia trovò dell’hashish durante una perquisizione in una casa in affitto all’Isola d’Elba; tuttavia lei ha sempre sostenuto la sua innocenza. Dopo qualche anno le accuse sono cadute e lei è stata scagionata.Instagram: Paola Barale punta sui social

Ha un profilo Instagram e con l’account @paolabaraleofficial vanta oltre 600 mila followers.