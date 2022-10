Hai capito chi è Pierluigi compagno di Marta Flavi? Il suo fidanzato voleva sposarla

Marta Flavi è una nota conduttrice italiana molto in voga soprattutto nella prima metà degli anni Novanta. All’epoca conduceva un popolare programma in onda su Canale 5, intitolato Agenzia matrimoniale. Diventa famosa prima come annunciatrice sull’emittente laziale Quinta Rete e poi presenta ben tre stagioni del programma per bambini L’ora dei ragazzi. La RAI la notò e le propose di condurre i suoi programmi.

Marta Flavi, la vita privata della conduttrice

La vita privata di Marta, tuttavia, è stata altrettanto movimentata. Il terzo marito, Maurizio Costanzo, le ha chiesto di sposarlo esattamente il 7 giugno 1989. Marta accettò la proposta. Tuttavia, il matrimonio della coppia fu tragicamente breve e durò solo un anno. Marta ha poi chiesto il divorzio nel 1994. In altre interviste, Marta parla di un suo ex fidanzato di nome Pierluigi che voleva sposarla.

La conduttrice riceve una proposta di matrimonio dal suo fidanzato

Per più di 30 anni, Marta Flavi ha interpretato Cupido in TV, mettendo insieme coppie e dispensando consigli per far funzionare le relazioni. Ma in realtà in amore è un disastro. Queste le dichiarazioni della Flavi in un’intervista a Grand Hotel, insieme a un aneddoto della sua vita personale: “L’ultimo che ho combinato: il mio compagno – un uomo davvero meraviglioso che frequento da quasi un anno – mi ha chiesto di sposarlo, ma io gli ho detto di no….”. Queste sono ancora le dichiarazioni dell’ex marito di Flavi, che pare abbia rifiutato una proposta di matrimonio arrivata da un vero e proprio principe azzurro. “So che può sembrare folle per molte persone”, ha aggiunto Costanzo nella sua intervista, “ma non riesco a gestire il ruolo di moglie, non è nella mia natura”.

L’educazione ed i valori insegnati dalla sua famiglia

La presentatrice ha anche rivelato di essere cresciuta in una famiglia in cui le è stato insegnato il valore dell’indipendenza e della libertà fin da piccola. Ha aggiunto: “Forse ho preso questi insegnamenti troppo alla lettera. Tendo a scappare da tutto ciò che mi lega troppo. Questo lato del mio carattere fa impazzire gli uomini: più scappo, più mi inseguono”.