Hai capito chi è Rudy Smaila figlio di Umberto Smaila? Età, carriera, vita privata, esperienze in tv

Umberto Smaila è un noto musicista, conduttore, produttore e uno dei più importanti personaggi pubblici della televisione italiana. Di lui sappiamo molto dal punto di vista artistico e professionale, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Sapete, ad esempio, che ha un figlio di nome Rudy che ha seguito le orme del padre? Chi è quest’ultimo? Rudy Smaila è anche un musicista, che ha pubblicato finora quattro album. Conosciamolo meglio.

Rudy Smaila, chi è il figlio di Umberto

Rudy Smaila è il figlio di Umberto Smaila, celebre attore e cabarettista italiano famoso per aver condotto uno dei programmi più trasgressivi degli anni Novanta: Colpo grosso. Nato il 4 agosto 1982 sotto il segno del Leone, sembra aver ereditato dal padre la passione per il mondo dello spettacolo. Sul web ha un profilo IMDb in cui sono riportate tutte le sue competenze e abilità. Tra queste, la recitazione, il canto – qualità ereditate dal padre – e due fratelli e una sorella.

Il rapporto di Rudy con il padre e con Jerry Calà suo amico e padrino

Rudy è molto legato al padre, Jerry Calà, e anche a un grande amico del padre, Umberto Bartalini. I tre organizzano spesso feste insieme. Rudy sembra aver seguito le orme del padre fin da piccolo, ma ha iniziato a dedicarsi seriamente alla recitazione all’età di diciannove anni, quando ha iniziato a cantare come lui. Ha fatto molti lavori di apprendistato, ma è sempre stato interessato a perseguire diversi settori dello spettacolo. Ha partecipato anche a due film con Jerry Calà – “Vita smeralda” e “Tornando a vivere da solo” – e poi ha lavorato con Adriano Gianni e Serena Autieri anche in alcuni ruoli drammatici.

L’esperienza televisiva di Rudy

Ha lavorato in televisione, tra cui come concorrente di Ballando con le stelle e come opinionista nelle trasmissioni Mattino 5 e Tiki Taka. Ha svolto anche attività radiofonica, occupandosi di eventi speciali per Radio 105. In breve, si può dire che ha seguito le orme del padre.