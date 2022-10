Hai capito chi è Simona Cavallari? Età, vita privata, ex fidanzato Daniele Silvestri, figli e compagno

Simona Cavallari la conosciamo tutti per essere una nota attrice la quale ha preso parte diverse fiction e film anche molto importanti. Ma cosa conosciamo in realtà di lei e della sua vita privata. Sapete chi è effettivamente Simona Cavallari?

Simona Cavallari chi è

Nata il 5 aprile 1971 a Roma, ha 50 anni. Dal suo profilo su Wikipedia possiamo scoprire alcuni fatti su di lei, in particolare sulla sua vita privata. Siamo certi che sia buddista. Interpreta Claudia Mares, il vicequestore di Squadra antimafia Palermo oggi, una serie televisiva. Nonostante abbia iniziato la sua carriera nel cinema e nella televisione nel 1982, non si sa se il suo debutto sia avvenuto in un film o in una serie televisiva.

I film e le serie cui ha preso parte

Tra i film in cui ha recitato ci sono La buona battaglia-Don Pietro Pappagallo, Il boss dei boss, Codice Aurora, I bambini strappati, La caccia, Il gioco delle tre carte, Don Pietro Pappagallo, Il boss dei boss, Squadra Antimafia – Palermo oggi, Le mani dentro la città, e Squadra Antimafia 6. È molto attiva su Instagram, dove ha anche un profilo molto popolare. Sul suo account Instagram posta spesso foto della sua famiglia e dei suoi figli insieme al suo compagno.

Le sue relazioni, i figli

Daniele Silvestri, il noto cantante, è stato con lei per nove anni, dal 2000 al 2009. Da questa unione sono nati Pablo Alberto e Santiago Ramon. Nel 2011 l’attrice sembra aver avuto il terzo figlio dall’ex compagno Roberto Libertini. Il nome del bambino è Levon Axel. Questa storia si è conclusa nel 2013. Giovanni Glorio è l’attuale fidanzato della nota interprete e il loro legame sembra andare molto bene. Stasera vorrei sapere la data in cui Simona Cavallaro salirà sul palco. Recentemente ha rilasciato un’intervista in cui ha descritto il suo personaggio come una moglie sottomessa.