Hai capito chi è Soleil Sorge? Età, altezza, fidanzato, genitori, padre, madre e Instagram

Chi è Soleil Sorge

Nome e Cognome: Soleil Anastasia Sorge (in arte Soleil Stasi)

Data di nascita: 5 luglio 1994

Luogo di nascita: Los Angeles

Età: 27 anni

Altezza: 1 metro e 73 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Soleil è del segno del Cancro

Professione: influencer e modella

Fidanzato: Soleil dovrebbe essere single

Figli: Soleil non ha figli

Tatuaggi: sul suo corpo ha due tatuaggi, precisamente su fianco e seno

Profilo Instagram: @soleil_stasi

Soleil Sorge età, altezza e biografia

Soleil Sorge è nata il 5 luglio 1994 a Los Angeles. Ha 27 anni e un’altezza di 1 metro e 73 centimetri. Al momento non si conosce né il suo peso né il suo segno zodiacale. Il padre di Soleil è italiano e la madre americana, quindi durante l’infanzia si è trasferita in Abruzzo. Molti si chiedono se Soleil Sorge abbia studiato a New York e noi possiamo dirvi che da quello che sappiamo è volata proprio nella Grande Mela per inseguire il suo sogno di diventare attrice, dove ha studiato. L’influencer ama molto gli animali e ha un cagnolino di nome Simbah (presente su Instagram con un profilo ufficiale), a cui è molto legata. Vediamo di seguito alcune informazioni sulla vita privata di Soleil….

Vita privata: Soleil è fidanzata?

Alcuni si chiedono cosa si sappia della vita privata di Soleil Sorge. Non sappiamo se attualmente abbia un fidanzato o meno, ma secondo TV Sorrisi e Canzoni ha risposto con un “no comment” quando le è stato chiesto della sua situazione sentimentale. Tuttavia, tra i suoi conoscenti annovera alcuni ex fidanzati. In passato, come vedremo più avanti, ha avuto una relazione con Luca Onestini, apparso a Uomini e Donne, ma la loro relazione è terminata quando ha deciso di continuare la sua conoscenza con Marco Cartasegna.

Nel 2019, su L’Isola dei Famosi, ha stretto un legame con Jeremias Rodriguez ei due hanno intrapreso una relazione. Sebbene si sia parlato di una possibile riconciliazione tra Andrea Iannone e Soleil Sorge, questo gossip non è mai stato confermato. I due si sono incontrati durante il GF Vip e non sono mancati scontrini, ma anche momenti di chiarimento. Durante il GF Soleil ha raccontato di avere qualcuno fuori nonostante la vicinanza di Alex Belli (già fidanzato con Delia Duran), ma una volta terminato il programma non sono mancati i gossip sull’influencer tra presunti flirt e altro.