Hai capito chi è Teo Mammucari? Età, altezza, Le Iene, chi è la moglie, figlia, fidanzata, Instagram, fratelli

È il momento dell’appuntamento del sabato di Verissimo, con una schiera di personaggi pronti a raccontare le loro storie di vita privata e di lavoro. Tra gli ospiti di oggi c’è Teo Mammucari, che racconterà barzellette.

Teo Mammucari: chi è, età, carriera

Nato a Roma il 12 agosto 1964, Teo Mammucari è un noto conduttore televisivo, attore e cantante. Ha iniziato la sua carriera come animatore turistico per poi passare un recitare in Scherzi a parte ea condurre vari programmi, tra cui Le Iene su Italia 1 e Libero in onda su Rai 2. Nel 2000 affianca Belen Rodriguez come co-conduttore della popolare trasmissione Le Iene, che diventa uno dei programmi di maggior successo in Italia. Ora conduce nuovamente Le Iene con Belen Rodriguez.

Teo Mammucari: chi è la fidanzata, figlia e vita privata

Teo Mammucari è stato legato sentimentalmente dal 2006 al 2009 all’ex velina Thais Souza Wiggers e nel 2008 da quell’amore è nata una bimba, Julia.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @teomammucari vanta 231 mila followers.