Hai capito chi è Valeria Marini? Età, fidanzato, figli, vita privata e carriera

Conosciamo la showgirl, attrice e conduttrice Valeria Marini attraverso notizie e curiosità. Ecco alcune informazioni su di lei: dall’età all’altezza e al peso. In più il fidanzato, i reality e la carriera, dove seguirla su Instagram.

Nome e Cognome: Valeria Marini

Data di nascita: 14 maggio 1967

Luogo di nascita: Roma

Età: 55 anni

Altezza: 1 metro e 78 centimetri

Peso: 68 kg

Segno zodiacale: Valeria è del segno del Toro

Professione: showgirl, conduttrice e attrice

Fidanzato: Valeria dovrebbe essere single

Figli: Valeria non ha figli

Tatuaggi: sul suo corpo ha un tatuaggi

Profilo Instagram: @valeriamarini

Sito ufficiale: www.valeriamarini.com

Valeria Marini età, altezza e biografia

Valeria Marini è nata a Roma il 14 maggio 1967, all’età di 55 anni. L’altezza e il peso della showgirl italiana sono rispettivamente di 1,78 cm e 68 kg. Ma vediamo qui tutto ciò che riguarda la vita privata e il fidanzato della Marini. Della vita privata di Valeria Marini sappiamo che dopo la separazione dei genitori è andata a vivere per un po’ nella sua terra d’origine (da parte di madre): Sardegna e più precisamente a Cagliari dove ha terminato le scuole superiori. Ha una sorella minore, Claudia, e un fratello di nome Fabio, più giovane di lei di due anni. Valeria Marini ha lavorato dapprima nel teatro locale come assistente alla regia per produzioni teatrali come “La Traviata” e “Otello”. Poi, all’età di 20 anni, si è trasferita a Milano dove si è iscritta all’Accademia d’Arte Drammatica. Dopo essersi diplomata nel 1989, ha iniziato a fare la modella ea intraprendere la carriera nel mondo della moda. Nel 1992 diventa uno dei quattro volti nuovi della televisione italiana grazie al programma televisivo “La Ruota della Fortuna”. Nel 1994 diventa famosa per la sua partecipazione al film commedia “Le Iene”.

Nella sua vita privata, Valeria Marini ha vissuto molti amori e il più importante è stato quello con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori (ex marito di Rita Rusic). È rimasto al fianco di Cecchi Gori anche durante il periodo di bancarotta finanziaria e di prigionia. Nel corso della sua relazione con l’allora presidente della Fiorentina ebbe anche un aborto spontaneo causato da problemi di salute. I due, però, hanno vissuto una storia molto importante, affrontando varie vicissitudini, che hanno poi portato alla rottura. Nel 2013, poi a sorpresa, ha sposato l’imprenditore Giovanni Cottone. Dopo due anni di relazione hanno deciso di rompere il matrimonio (attraverso il processo della Sacra Rota), questo perché l’uomo aveva precedentemente sposato un’altra donna (la moglie si chiama Elisa). Nel 2016 il suo fidanzato è diventato Patrick Baldassari; la loro storia d’amore è iniziata come un’amicizia, dato che erano molto amici da molti anni.

Valeria Marini è una famosa showgirl e attrice italiana. Sebbene abbia parlato di una storia d’amore segreta e di vari flirt, al momento non sappiamo con chi sia impegnato sentimentalmente. Avrà o non avrà un fidanzato dopo la relazione con Gianluigi Martino? La risposta è “sì”. Valeria è fidanzata con Eddy Siniscalchi. Nel 2021 Valeria si è sottoposta a un delicato intervento agli occhi, come riportato dalla stampa. Tra le altre curiosità che non tutti sanno, la Marini è la madrina del battesimo di Maria, figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Ecco dove seguire Valeria Marini su Instagram… I più curiosi e coloro che vogliono rimanere informati su tutte le novità che riguardano Valeria Marini possono accedere all’account Instagram della showgirl. Ma sono disponibili altri social dove seguire Valeria, da Twitter a Facebook, oltre al sito ufficiale. In tutti i casi, comunque, l’ex star de Il Bagaglino racconta ai suoi fan non solo la sua vita nel mondo dello spettacolo ma anche alcuni momenti.

Carriera

Come abbiamo già detto, una volta tornata a Roma e intrapresa la carriera di modella, Valeria Marini esordisce con il nome d’arte di Lolly. Nel corso della sua carriera, Lolly ha fatto molti lavori, soprattutto negli anni ’90, quando l’abbiamo vista spesso nel ruolo dello Spirito della Fonte in Sorellina e il Principe dei Sogni al fianco di Raz Degan. È stata anche co-conduttrice del Festival di Sanremo, oltre che opinionista di CR4 – La Repubblica delle Donne e Music Farm. Come se non bastasse, ha recitato in molti cinepanettoni e non solo.

Nel corso degli anni, Valeria Marini ha creato una linea di lingerie, “Seduzioni”, e di prêt-à-porter, “Seduzioni Diamonds”. Di anno in anno, i suoi capi hanno riscosso un grande successo non solo sulle passerelle milanesi ma anche all’estero. Sempre negli anni ’90, ha posato per diversi calendari. Nel frattempo, nel 2009 è stata protagonista di Being Valeria , un docu-reality composto da 4 puntate in cui ha condiviso dettagli sulla sua vita privata e lavorativa. Nel 2020, tra i suoi ultimi lavori c’è la presenza in due documentari: uno dedicato ad Alberto Sordi, l’altro a Cecchi Gori. Nello stesso anno i telespettatori la trovano anche ne La Presidente – Valeria Marini al Quirinale. Insomma, citare tutti i successi di Valeria Marini è complicato per la moltitudine di cose che ha fatto.