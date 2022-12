Hai capito chi è Vanessa Scalera? Età, carriera, marito o compagno, figli, Imma Tataranni e Filumena Marturano

L’incredibile Vanessa Scalera ha avuto un percorso impressionante ed è una persona straordinaria e vivace. Diamo un’occhiata alla sua storia!

Vanessa Scalera ha incantato le masse con la sua interpretazione nella produzione drammatica Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. È diventata un successo, rafforzato da una carriera degna di nota che comprende televisione, cinema e teatro. Nel 2021 ha avuto anche un ruolo nel film L’arminuta, diretto da Giuseppe Bonito, ed è tornata a vestire i panni del procuratore di Matera. Chi è lontano dalla macchina da presa? Vi sveliamo la sua biografia e i fatti della sua vita privata…

Chi è Vanessa Scalera, la biografia

Vanessa Scalera, nata a Mesagne nel 1977 e di etnia Ariete, compie gli anni il 5 aprile. Ha avuto una carriera di successo in teatro, vincendo il premio Agis come “Miglior attrice” nel 2013 per lo spettacolo Prima di andare via. Ha iniziato la sua carriera cinematografica nel 2001 con il film Mari del sud, e da allora ha lavorato con numerosi registi acclamati, tra cui Marco Bellocchio, Nanni Moretti e i Manetti Bros. Nel 2020 è stata scritturata per Diabolik, che è stato rimandato al 2021 a causa di Covid, e per il film di Giuseppe Bonito L’arminuta. È nota anche per il ruolo di Imma Tataranni nell’omonima serie televisiva.

La vita privata di Vanessa Scalera

Vanessa Scalera tiene alla sua privacy e preferisce non rivelare la sua vita privata al pubblico. Sono state fatte delle speculazioni sul fatto che avesse un compagno, che alla fine si è rivelato essere Filippo Gili, attore e regista. Secondo lui, i due hanno avuto una relazione per più di dieci anni e hanno anche collaborato a diverse sceneggiature e opere teatrali. Non ha figli. Sul suo profilo Instagram non ci sono molte informazioni sulla sua vita, ma ci sono molti post che riguardano i suoi impegni professionali. Lei e il suo compagno si sono trasferiti a Roma per frequentare un corso di recitazione e da lì la sua carriera è decollata e ha continuato a crescere.

Chi è il compagno di Vanessa Scalera?

Filippo Gili, nato nel 1966, è un celebre attore e regista. Tra i suoi lavori, le fiction televisive Buongiorno mamma, Squadra Antimafia – Palermo Oggi e il film Lea, basato sulla vita della collaboratrice di giustizia Lea Garofalo. Ha preso parte anche a L’Aquila e Grandi speranze. Il profilo Instagram di Gili è praticamente inutilizzato e non è un utente molto attivo dei social media. Tra i suoi passatempi d’infanzia c’è quello di imitare il suo cantautore preferito e ha una forte passione per la poesia e le canzoni di Adriano Celentano.