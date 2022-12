Hai capito chi sono le figlie più grandi di Heather Parisi

Sono le due figlie maggiori di Parisi, Heather. Hanno rispettivamente 24 e 18 anni e sono figlie di Parisi (classe 1994) e Di Giacomo (classe 2000). La loro madre, Umberto Maria Anzolin, si è sposata nel 2013 con Dylan ed Elizabeth, avuti 50 anni fa. Le ragazze, soprattutto la più grande, come la madre, restano a Roma, dove si trovano i rispettivi padri: Giorgio Manenti, imprenditore, nel caso di Rebecca, e Giovanni Di Giacomo, ortopedico, nel caso di Jacqueline.

Attualmente Rebecca frequenta il liceo classico Dante Alighieri di Madrid, dove studia inglese. In precedenza è stata educata alla Luiss della capitale, dove ora studia. Jacqueline, che si è diplomata all’Istituto paritario Visconti della capitale nel settembre 2018, vive a New York dal settembre 2018. Le due sorelle sono molto legate, tanto da condividere molte foto sui social media, come la loro (Jacqueline e Rebecca). Affermano inoltre di volersi molto bene.

Nessuna traccia della mamma nella loro attuale esistenza, e nessun commento sul suo coinvolgimento in Amici o sull’esperienza di “Nemicaamatissima” con Lorella Cuccarini.

In un post su Instagram del marzo 2019, Jaqueline Luna ha dichiarato la sua opposizione alle unioni gay: “Non sono qualificata per dire a nessuno chi deve amare, ognuno ama chi vuole, anche gli animali. Credo di amare Spot, il mio piccolo cane, più di alcune persone, ma sono contraria alle famiglie gay. Le famiglie dovrebbero essere formate da una mamma e da un papà, credo, e mentre qualsiasi cosa, ognuno fa quello che vuole”. La sua famosa madre è sempre stata un’icona gay, quindi questo è agli antipodi rispetto a lei.