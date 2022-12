Heather Parisi chi sono i quattro figli

Heather Parisi, ballerina, cantante, attrice teatrale, showgirl e madre di 43 figli, è stata concepita da tre uomini diversi. Quanti figli ha Heather Parisi, cosa fanno e tutto su di loro.

Tutto sui figli di Heather Parisi

Dal matrimonio di Heather Parisi Manenti con Giorgio Manenti nel 1992 è nata la prima figlia di Heather Parisi Manenti, Rebecca Jewel Parisi Manenti. Dopo il divorzio dal primo marito, la showgirl americana ha avuto una relazione con Giovanni di Giacomo, da cui è nata Jacqueline Luna. Nel 2010 sono nati i gemelli Dylan ed Elizabeth di Umberto Maria Anzolin e Heather.

Non si sa molto della vita privata della showgirl, ma si apprende che ha due figlie che vivono lontano da lei. Rebecca Parisi Manenti, nata nel 1994, vive a Roma con il padre, Giorgio Manenti, imprenditore. È molto bella e assomiglia molto alla madre (soprattutto la più giovane), ed entrambe vivono a Roma con i rispettivi padri: Giovanni Di Giacomo (ortopedico) e Giorgio Manenti (imprenditore). Al liceo classico Dante Alighieri, studia all’Universidad Europea di Madrid e frequenta il Visconti Paritarian Institute di New York. Jacqueline Di Giacomo, invece, si è iscritta all’Istituto Paritario Visconti e si è trasferita a New York nel settembre 2018.

Heather Parisi e i figli gemelli vivono assieme all’attuale compagno della showgirl a Hong Kong.

Heather Parisi è nata il 27 gennaio 1960 a Los Angeles da Norman Werby e Anita Parisi, il cui padre Frank Parisi era originario di Terravecchia, in provincia di Cosenza. Dopo la separazione dei genitori, si trasferisce da sola a San Francisco a soli 13 anni, mentre a 15 si reca a New York per studiare con l’American Ballet. Nel 1978, mentre era in vacanza in Italia, il coreografo Franco Miseria la presentò a Pippo Baudo, che diede inizio alla sua carriera italiana. La trasmissione televisiva Apriti Sabato, la sua prima apparizione televisiva è del 1979, è stata la sua prima apparizione ufficiale in Italia. Fantastico, programmato da Loretta Goggi e Beppe Grillo, è stato il suo primo evento televisivo. La consacrazione arriva grazie alla prima edizione di Fantastico, condotto da Loretta Goggi e Beppe Grillo.

Sul profilo Instagram della showgirl si trovano numerosi scatti di vita privata e anche dei figli di Heather Parisi Dylan ed Elizabeth.