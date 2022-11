Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 20 novembre 2022, lew previsioni

ARIETE



Questa fase lunare ti chiede più creatività e fiducia in te stesso. Abbi chiarezza su chi sei e sulla tua espressione, così come più fiducia in te stesso per esprimere e verbalizzare il tuo amore e i tuoi ideali. Ti ricordiamo, tuttavia, che devi relazionarti con il collettivo e la tua creatività non sarà sempre ben accolta o approvata. Valorizza te stesso e dai il tuo contributo unico.

TORO



Questa fase lunare vi chiede più calore e gioia nella sfera personale e familiare. Cerca di rendere la tua casa un luogo felice e divertente che sia molto simile a te. Sei molto concentrato su te stesso, ma ricorda che devi occuparti di impegni e questioni professionali. Sappi come bilanciare bene il tuo senso del dovere con una sana dose di piaceri personali.

GEMELLI



Questa fase lunare ti chiede più sicurezza nell’espressione delle tue idee. La tua soggettività è aumentata, così come la fiducia nel parlare di ciò che senti. Percezione di ciò che è buono nel tuo ambiente. Ti viene ricordato, tuttavia, che devi rimanere fedele al tuo asse etico e a ciò che ti muove in termini di fede. Pianifica il futuro, ma vivi il presente.

CANCRO



Questa fase lunare ti chiede più gioia, azione e proattività sul piano materiale e finanziario. Cerca di usare i tuoi doni a tuo vantaggio e di prenderti cura di coloro che ami. Espansione del piacere e della gioia nella vita materiale. Tuttavia, ti viene ricordato che sei impegnato a condividere queste gioie con gli altri. Distribuisci generosamente i tuoi talenti e doni.

LEONE

Questa fase lunare aumenta notevolmente la tua sensibilità, poiché si verifica nel tuo segno (solare o nascente). Sarai più sicuro di te stesso, della tua personalità e di come esprimi la tua creatività. Il tuo lato accogliente e affettuoso vibrerà di intensità. Tuttavia, ti viene ricordato che le persone hanno i loro limiti e che l’altro non deve accettare le tue aspettative. Dai generosamente e conosci i confini nelle relazioni.

VERGINE

Questa fase lunare aumenta il tuo bisogno di ricerca spirituale, psicologica e comprensione di schemi emotivi profondi. Consenti a te stesso di espandere il tuo tempo di meditazione, preghiera, processi terapeutici e uso della creatività. Il mondo materiale e le routine ti richiedono ora e non devi ignorarli, ma bilanciare l’impegno per la materia e l’esperienza dello spirito.

BILANCIA

Questa fase lunare ti rende più socievole e creativo nelle interazioni con amici, gruppi e questioni sociali. Accoglienza degli amici, divertimento in gruppo e alto senso di appartenenza. Tuttavia, c’è anche un forte senso di impegno verso se stessi che deve essere onorato, portando equilibrio tra la sfera personale e quella collettiva.

SCORPIONE

Questa fase lunare ti chiede più azione e creatività nella tua carriera, per agire con più maturità, coraggio e fermezza nelle conquiste materiali. Aumento dell’autorità emotiva, usando l’amore e la compassione con coraggio e fermezza. Le questioni familiari e personali potrebbero richiederti ora, sapere come bilanciare tali impegni con la tua esperienza professionale e la tua autorità e indipendenza.

SAGITTARIO

Questa fase lunare ti stimola nella tua naturale espansività, fede, ottimismo e nel vedere le diverse possibilità. Emozioni libere e ottimiste in aumento. Tuttavia, c’è anche un forte senso di impegno per il presente e razionalità che non dovrebbe essere ignorato. Vola alto, ma sii anche obiettivo e freddo per intraprendere azioni realistiche senza reattività.

CAPRICORNO

Questa fase lunare ti incoraggia a scambiare profondamente con gli altri. Cerca di esprimere in modo più appropriato ciò che senti veramente. Creatività nello scambio affettivo e/o sessuale. Tuttavia, Saturno, il tuo sovrano, ti ricorda l’impegno a coltivare i tuoi valori personali e fare le cose a modo tuo. Cerca ora l’equilibrio tra queste due forze.

ACQUARIO

Questa fase lunare aumenta il tuo bisogno di relazionarti, cercare l’altro con gioia e con il petto aperto. Concediti più creatività e avventura insieme. Saturno, il tuo sovrano, ti fa maturare nell’espressione di te stesso, portando sicurezza nelle tue capacità. Maturazione personale con generosità relazionale.

PESCI



Questa fase lunare aumenta la tua connessione con il mondo materiale. Cerca alternative creative, fallo, non stare fermo. Usa la tua sensibilità per andare avanti su ciò che deve essere fatto. Tuttavia, ti viene ricordato il tuo impegno per la tua salute psichica, la spiritualità e le emozioni profonde. Lavora nel campo materiale, ma in equilibrio con il campo sottile.