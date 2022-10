Il Commissario Montalbano – Il Cane di Terracotta puntata rimasterizzata stasera su Rai 1 mercoledì 5 ottobre 2022

Il 5 ottobre 2022 va in onda su Rai 1 l’ultimo episodio de Il Commissario Montalbano. Il film di stasera è Il cane di terracotta , quarto film tv realizzato nel 2000 e che ha ottenuto 6.397 milioni di telespettatori e il 23,97% di share nella sua prima messa in onda su Rai 2. La trama è tratta dall’omonimo romanzo : Il cane di terracotta.

I primi quattro episodi della serie sono stati rimasterizzati in alta definizione e saranno trasmessi in versione restaurata. Solo Montalbano viene trasmesso in diretta streaming in contemporanea con la messa in onda: gli episodi non sono disponibili on demand nei giorni successivi su Rai Play (probabilmente preservare per innumerevoli le repliche annuali). L’episodio è da Alberto Sironi, scritto da Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti.

In questo quarto capitolo della serie Montalbano, il miglior poliziotto della Sicilia riceve la confessione del boss mafioso Tanu ‘u Greco, che intende ritirarsi dalla sua organizzazione criminale perché non segue più il codice d’onore. Naturalmente la mafia lo uccide prima che possa rivelare troppi dettagli, ma prima di morire il vecchio criminale rivela al commissario Montalbano che in una grotta è contenuto un arsenale di armi. Vi si trovano anche due scheletri e un cane di terracotta con un piattino di monete. Montalbano inizia così a indagare su un caso vecchio di cinquant’anni…

L’anziano presiede e vecchio amico di Montalbano, Burgio, scopre che i morti sono Lisetta e Mario, due giovani uccisi durante la guerra da un sicario inviato dal padre di Lisetta, un uomo possessivo e violento. L’amico che ha scoperto i loro corpi li ha portati nella grotta e li ha lasciati lì dopo anni di silenzio. E che dopo anni torna a Vigata per raccontare tutto a Montalbano.