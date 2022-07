Ilary Blasi dal parrucchiere dopo la vacanza in Africa: il nuovo look per il ritorno a Roma

Da quando ha annunciato la sua separazione da Francesco Totti nel luglio 2015, Ilary Blasi è stata al centro di feroci pettegolezzi. La notizia è arrivata a sorpresa tramite un comunicato stampa e ha lasciato tutti di stucco, visto che quella della coppia era una delle storie d’amore più longeve del mondo dello spettacolo. Per non alimentare ulteriori pettegolezzi, la Blasi ha organizzato un viaggio in Africa con la sorella ei pochi figli ore dopo l’annuncio, ma da oggi per lei la “pacchia” è finita.

È tornata a Roma e, dopo aver incantato i fan con abiti a rete e foto in topless, è andata dal parrucchiere per rifarsi il look.Appena atterrata a Roma, Ilary Blasi si è recata dal suo parrucchiere per rinnovare la sua acconciatura. Da anni affida i suoi capelli ad Alessia Solidani, ma non essendo quest’ultima disponibile, si è rivolta a Federico, uno dei collaboratori della Solidani. Quest’ultimo ha documentato la visita e ha postato una foto di sé con la famosa presentatrice sul suo account Instagram: “Bellissimo”.

I capelli di Ilary Blasi sono stati tinti di biondo platino per anni, ma dopo la separazione da Francesco Totti ha deciso di provare qualcosa di diverso. Si è rivolta a Federico, un noto hairstylist, chiedendogli di renderla più radiosa. Lui le ha fatto un’acconciatura liscissima con riga laterale, che secondo lui è perfetta per la forma ovale del suo viso e per il suo colore naturale.