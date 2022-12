Katia Ricciarelli caduta sul palco: come sta oggi (VIDEO)

L’ansia ha riempito l’aria del soprano Katia Ricciarelli dopo essere scivolata e caduta sul palco durante uno spettacolo in Puglia. Il video della caduta è stato ampiamente condiviso sui social media. La cantante è originaria di Rovigo.

La nota interprete stava recitando al teatro pugliese di Latiano, dove le era stato chiesto di ottenere un premio alla carriera nell’ambito del Gran Galà della Musica. All’improvviso, durante la recita, la Ricciarelli è caduta all’indietro per poi essere rialzata da due persone sul palco. Fortunatamente, l’incidente non ha avuto conseguenze gravi e il soprano sta bene.

Vi regalo questa perla della grande soprano al teatro del mio paese pic.twitter.com/4i7r5NDST8 — Paola. (@Iperborea_) December 17, 2022

Katia Ricciarelli è una cantante e attrice italiana, nota per la sua carriera di successo nell’opera lirica. È considerata una delle più importanti cantanti d’opera italiane, sia per la sua voce profonda e potente, sia per la sua presenza scenica.

Nata a Rovigo nel 1946, Katia ha iniziato a studiare canto lirico all’età di 16 anni. Ha frequentato l’Accademia di Musica di Parma, dove ha studiato con maestri come Franco Corelli e Renata Scotto. Nel 1966 ha partecipato al suo primo concorso lirico, vincendo il primo premio. Da allora ha vinto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Abbiati della Critica Musicale Italiana nel 1971.

La sua carriera artistica è iniziata al Teatro Regio di Parma, dove ha debuttato in “La Traviata” di Verdi nel 1967. Ha poi preso parte a produzioni in teatri in tutta Italia e in Europa, come l’Opera di Roma, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli. La sua carriera ha raggiunto il culmine quando ha interpretato il ruolo di Violetta nella produzione di “La Traviata” al Metropolitan Opera di New York nel 1980.

Oltre alla sua carriera in teatro, Katia è anche una nota cantante di concerti. Ha realizzato numerosi album di grande successo, tra cui “Katia Ricciarelli in Concert” (1981) e “Katia Ricciarelli: The Best of the Best” (1993). Ha anche inciso alcuni duetti con alcuni dei più grandi cantanti d’opera del mondo, come Luciano Pavarotti e Placido Domingo.

Katia Ricciarelli è anche una nota attrice. Ha recitato in numerosi film e serie televisive, tra cui “Fantaghirò” (1991) e “Il commissario Montalbano” (1998).

Il suo ruolo nell’opera lirica italiana è stato riconosciuto da numerose istituzioni, tra cui il Teatro alla Scala, che le ha conferito un premio alla carriera nel 2005.

Katia Ricciarelli è una cantante e attrice di grande talento che continua a esibirsi in tutta Italia e nel mondo. La sua voce, presenza scenica e interpretazione dei ruoli hanno ispirato generazioni di cantanti lirici e appassionati di teatro.