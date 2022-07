Kim Kardashian ricopre i denti di diamanti: la griglia costa oltre 17 mila euro

Kim Kardashian non ama l’understatement. Ama indossare dettagli e gioielli vistosi e scintillanti, e persino sui suoi denti! La influencer è una grande fan delle griglie dentali (grills). Tra gli anni ’80 e gli anni 2000 erano indossate solo dai rapper per mostrare la loro ricchezza: erano un simbolo della cultura hip-hop. Ma le celebrità non hanno resistito al fascino di un accessorio personalizzato capace di rendere la bocca preziosa e abbagliante: Kim Kardashian è stata tra le prime ad “appropriarsene”.

Kim Kardashian non è nuova a sfoggiare una dentatura da urlo. La star del reality ha sfoggiato più volte in passato il suo sorriso di diamanti. Per la creazione di questo look si è rivolta alla Gabby Elan Jewelry, specializzata in lavori personalizzati di questo tipo con pietre preziose e oro. Anche A$AP Rocky, Heidi Klum, Dua Lipa e altre celebrità si sono rivolte a questo marchio.

Kim Kardashian ha indossato un totale di tre griglie di diamanti, la prima delle quali è stata realizzata nel dicembre 2014 dal gioielliere delle celebrità Joel Arthur Rosenthal, che in precedenza aveva disegnato gioielli per sua madre Kris Jenner. La seconda griglia di diamanti della Kardashian è stata realizzata su misura da Elan Pinhasov di Gabby Elan a Beverly Hills, California. La terza è costata 18.000 dollari e ha 8 piccoli opali.