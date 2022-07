Bello, talentuoso e con una grande legione di fan in tutto il mondo: Quindi potremmo descrivere Can YamanY Kerem Bursin,due dei più famosi attori di soap opera turche, ricordati per i loro ruoli memorabili in queste produzioni ottomane.

In tal senso, mentreCan ci ha sorpreso con la sua partecipazione a ” Bird dreamer “(“Erkenci Kus”), “ The Wrong Man ” (“Bay Yanlış”) e “ Dolunay: Full Moon ”;Kerem ha fatto lo stesso con ” L’amore è nell’aria “(“Sen Çal Kapımı”), “Alba” (Güneşi Beklerken) e “Cuore che lotta” (“Bu Şehir Arkandan Gellek”).

Di seguito, scopri perché alcuni utenti dei social media ritengono che Can Yaman e Kerem Bürsin sarebbero in competizione. Sapere, quindi, quale sarebbe la nuova rivalità degli attori.

PERCHÉ PENSI CHE YAMAN E KEREM BÜRSIN SAREBBE IN GARA?

Come sappiamo, entrambi gli interpreti turchi godono di grande fama e produzioni di successo che li supportano, dando a ciascuno il posto che merita nell’industria audiovisiva. Quindi, quale sarebbe la nuova rivalità degli attori?

Lontano dal lavoro, dall’amore, dalle questioni personali o da qualsiasi altra questione connessa, tutto sembra indicare che l’ allenamento fisico sarebbe questo nuovo ‘confronto’ tra gli artisti.

Attraverso i social network, entrambi hanno mostrato come si esercitano e alcuni dei loro fan si sono chiesti se entrambi avrebbero recitato in una sorta di competizione, per la “gioia” dei loro fan entusiasti.

LA FORMAZIONE FISICA DEL CAN YAMAN

Se c’è qualcosa che caratterizza Can Yaman , è che ama fare esercizio. In questo modo, l’interprete pubblica costantemente alcune delle sue routine attraverso il social network Instagram . Dalla palestra dimostra così come si allena per migliorare la sua condizione fisica.

L’attore che parteciperà alle produzioni ” Sandokan ” e ” El Turco ” chiarisce così di essere preparato per qualsiasi acrobazia, salto o piroetta che i suoi personaggi richiedano. I video, in tal senso, lo mostrano mentre pratica boxe, sollevamento pesi, arrampicata e salto.

KEREM BÜRSIN MOSTRA ANCHE I RISULTATI DELLE SUE GIORNATE IN PALESTRA

D’altronde Kerem Bursin non è da meno e ha mostrato anche la sua grande condizione fisica dalla famosa piattaforma digitale. L’attore è l’immagine del marchio di abbigliamento sportivo ” Under Armour ” e, sebbene non mostri tutte le sue routine, il suo nuovo scatto dimostra che è anche un utente attivo della sua palestra.

Nella recente pubblicazione che ha pubblicato il 6 luglio, l’artista ha dimostrato che la sua formazione ha dato grandi risultati. Questo, grazie all’immagine in bianco e nero che lo ritrae senza maglia e che ha ricevuto più di mezzo milione di ‘like’ sui social.

Gli attori parteciperanno a una “competizione” come ipotizzato? Solo loro lo sanno. La verità è che ognuno ha uno stile definito e sicuramente continueranno a difenderlo, sempre al fianco dei propri cari followers.

COSA SI CONOSCE DI “SANDOKAN”, LA NUOVA SERIE CAN YAMAN?

La nuova serie “Sandokan” , che vedrà protagonista Can Yaman , sarà incentrata sul famoso omonimo pirata dei romanzi classici dello scrittore Emilio Salgari . Il rubacuori darà vita al ruolo principale e ne avrebbe dato un’anteprima tramite il suo account Instagram ufficiale.

“ A presto ”, che significa “Ci vediamo presto ”, è la descrizione della fotografia in cui lo si vede con un cappello e uno sguardo che potrebbe essere quello di un pirata. Ciò è stato preso dai suoi seguaci come una conferma che il progetto è stato ripreso dopo il ritardo dovuto alla pandemia di COVID-19 .

PERCHE’ YAMAN PUO’ LASCIARE L’ITALIA?

Può Yaman finalmente ne ha avuto abbastanza. In un annuncio, attraverso le sue storie su Instagram, ha affermato di aver deciso di emigrare per via delle pressioni che subisce ogni giorno da parte della stampa e di alcuni fan.

“ Vi amo lo stesso, spero che tutti possiamo trovare la pace, perché ne ho tanto bisogno… Ho cercato di essere sempre riservata, ma allo stesso tempo unita a voi. Ho cercato di trovare questo equilibrio eccezionale “, ha detto l’attore 38enne.

LA RICHIESTA DELL’ATTORE CAN YAMAN PER LA SERIE “EL TURCO”

L’attore Può Yaman Si sta già preparando per quello che sarà il suo nuovo lavoro televisivo (” El Turco “), anche se a quanto pare ha bisogno di una cosa, perché ha fatto una richiesta unica, come riporta il portale dieci minuti.

Ed è che l’attore ottomano avrebbe preteso che fosse l’attrice Demet Özdemir ad accompagnarlo nel ruolo da protagonista nella storia di “Il Turco”. Va notato che entrambi gli attori hanno lavorato insieme nella famosa telenovela “Pájaro soñador”.

QUAL È IL NUOVO LAVORO DI KEREM BÜRSIN NEL METAVERSE?

L’attore turco Kerem Bürsin, nonostante stia preparando diversi progetti di recitazione, ha deciso di avventurarsi nel mercato del Metaverse. Il 15 giugno è stato a Madrid per la presentazione di oliva, il marchio di intrattenimento digitale 3.0 di Olyseum.

Ed è che il rubacuori ottomano, insieme ad Álvaro Morte (il professore de La Casa de Papel), fanno parte di un progetto che questa compagnia ha creato: il primo NFS (Non-Fungible Story) di film d’animazione 3D nel metaverso, basato su una raccolta di NFT, spiega nel mezzo.

PERCHÉ HANDE ERÇEL E KEREM BÜRSIN SI SONO DIVISI?

Secondo i media turchi, la coppia di punta di “Love Is in the Air” si sarebbe separata nell’ultima settimana di gennaio 2022. Takvim ha riferito che la ristretta cerchia di Hande Erçel e kerem Bürsin sarebbe stata già informata della fine del relazione dell’attrice che ha detto loro che “non si torna indietro. È tutto finito ” .

Demet Özdemir, il colpevole della rottura?

Alcuni media turchi, come Hurriyet, indicano Demet Özdemir come il colpevole della separazione di Kerem Bürsin e Hande Erçel , e persino chi qualche giorno fa avrebbe causato una delle crisi più forti della coppia. Ed è che l’attrice e Kerem condivideranno ruoli da protagonista in una nuova serie. Questo avrebbe sconvolto Hande. Se vuoi saperne di più sulla fine della relazione

KEREM BÜRSIN IMPARA LO SPAGNOLO PER TRASFERIRSI IN SPAGNA

In un’intervista con Europa Press, Kerem Bürsin ha rivelato che sta imparando lo spagnolo durante il suo lungo soggiorno in Spagna. Questo dimostra quanto sia impegnato il rubacuori turco nei confronti della cultura del paese in cui intende trasferirsi.

“Sto imparando, sto lavorando con qualcuno che conoscevo…” , alcune parole suggestive che potrebbero far presagire che i progetti che Bürsin ha lasciato nell’aria con Antonio Banderas all’epoca sono già stati lanciati.

PERCHÉ KEREM BÜRSIN HA QUASI CAMBIATO IL SUO NOME PER DEDICARE ALLA RECITA?

Sebbene ora sia una celebrità di fama mondiale, in passato la sua vita era completamente diversa. Quando aveva solo 12 anni, il lavoro di suo padre fece trasferire tutta la sua famiglia negli Stati Uniti.

Fu lì che Bürsin tentò la fortuna in diversi lavori, infatti per un po’ divenne l’autista di Margot Robbie. Negli Stati Uniti ha vissuto a lungo con la sua famiglia e c’è stato un periodo in cui ha avuto difficoltà.