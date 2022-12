La storia su chi è Eros Ramazzotti? Eta, moglie, compagna, figli, biografia e carriera

Chi è Eros Ramazzotti: biografia, vita privata e curiosità

Eros Ramazzotti è un cantante, cantautore e produttore discografico italiano. Si esibisce dal 1984 e ha raggiunto il successo internazionale come uno dei musicisti italiani più noti e amati. Nato a Roma, ha venduto oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo, diventando uno degli artisti italiani più venduti di tutti i tempi. Ha collaborato con molti dei migliori musicisti del mondo, tra cui Luciano Pavarotti, Ricky Martin e Tina Turner. La sua musica è un mix di pop, rock e influenze latine, spesso incentrata sull’amore romantico. Oltre alla sua carriera musicale, Eros Ramazzotti è apparso in diversi film e serie televisive. È stato sposato due volte, l’ultima delle quali con Marica Pellegrinelli, ed è padre di tre figli. È un appassionato sostenitore dei diritti degli animali e ha usato la sua celebrità per sostenere molte cause benefiche. Continuate a leggere per scoprire di più su questa star della musica italiana e sulla sua affascinante vita.

Stile musicale

Eros ha iniziato a sperimentare diversi stili musicali ed è stato influenzato da vari ritmi latini. La musica latina ha sempre fatto parte della sua vita, dato che i suoi genitori hanno suonato musica latina in casa durante la sua infanzia.

Collaborazioni degne di nota

Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, Eros ha collaborato con molti dei più importanti musicisti e compositori italiani. Ha lavorato con Luciano Pavarotti per la sigla della Coppa del Mondo FIFA 1990, “Pensieri, parole, e graffiti”. Nello stesso anno ha collaborato con il compositore Ennio Morricone per la colonna sonora del film “Un sordido vizio”.

Vita privata e figli

Eros Ramazzotti ha avuto un’intensa storia d’amore con la prima moglie Michelle Hunziker, anche lei conduttrice e showgirl svizzera. Lei era una grande fan del cantante italiano, tanto che anni dopo avrebbe confessato di aver sognato di sposarlo fin dall’età di 9 anni. Dal matrimonio, celebrato nel 1998, è nata Aurora Ramazzotti (secondo nome Sophie), alla quale è molto legato: a lei ha dedicato la canzone L’Aurora. Inoltre, nel settembre 2022 gli ha comunicato che sarebbe diventato nonno: Aurora è fidanzata con Goffredo Cerza.

Nel 2009 ha conosciuto la modella Marica Pellegrinelli, di 25 anni più giovane. Un incontro avvenuto durante i Wind Music Awards e votato al futuro insieme con tanto di matrimonio e figli! Nel 2011 è nata la loro prima figlia (secondogenita di Ramazzotti): Raffaella Maria. Nel 2014 le nozze, poi la nascita del secondo figlio della coppia, Gabrio Tullio! Nel febbraio del 2017 l’abbiamo vista sul palco dell’Ariston:

Cause filantropiche e sociali

Eros ha usato la sua celebrità per sostenere molte cause benefiche. Ha collaborato con il World Wildlife Fund per proteggere l’ambiente e la fauna selvatica e per promuovere lo sviluppo sostenibile. Nel 2010 si è esibito al concerto “Un Mondo senza AIDS” a Roma e nel 2011 al concerto “La Resistencia” a Buenos Aires, Argentina. Ha inoltre collaborato con AyUDEE e la Make-A-Wish Foundation per portare gioia ai bambini malati.

Nel 2017, Eros è stato nominato Ambasciatore di buona volontà per il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente. Attualmente collabora con l’UNEP per promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e proteggere l’ambiente.