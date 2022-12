La storia su chi è Gabriella Labate? Età, marito, Raf, figli, malattia, incidente, operazione e vita privata

Gabriella Labate (Roma, 14 ottobre 1964) è una showgirl, attrice e coreografa italiana. Gabriella Labate ha 58 anni. Nel 1996 ha sposato il cantautore Raf. Gabriella e il marito Raf hanno due figli, Bianca (1996) e Samuele (2000).

Gabriella Labate ha iniziato la sua professione come primadonna per Il Bagaglino prima di essere notata da Pier Francesco Pingitore, che l’ha assunta. È stata anche modella e ha partecipato a diverse foto senza veli. Ha partecipato a numerosi programmi, tra cui Tg delle vacanze, Collo, Stasera mi butto e Biberon, dove ha interpretato ruoli da soubrette. Nel 1994 ha recitato nel film S.P.Q.R., oltre che ne Il Monnezza ritorna (2005) e nel film tv Vita da paparazzo (2008). Con Angel’s Gate Studio, una scuola di danza di Roma, ha pubblicato La gonna bruciata. Ha collaborato con Raf come autrice delle canzoni Ogni piccola cosa e Metamoforsi, oltre a coreografare per Domenica Cinque.

Oltre ad avere un matrimonio, due figli e una carriera affermata, Raf non avrebbe potuto chiedere di meglio dalla vita. Tuttavia, gli ultimi anni non sono stati sempre facili per il cantante, che ha dovuto affrontare alcuni problemi di salute della moglie.

Secondo l’agenzia di stampa online Rumors, Labate ha condiviso di recente la sua esperienza sui social media. Racconta di aver sofferto quattro anni fa di una “malattia rara”, “scoperta in una mattina qualunque”. “Una mattina di quattro anni fa ho scoperto di avere un problema di salute molto serio. Ho iniziato ad accumulare mele nel negozio. Un attimo dopo mi sono ritrovato a guardare il nulla attraverso il vetro dell’ambulanza con la testa nel caos della sirena. Sono stato ricoverato al Policlinico Gemelli per quasi due mesi”.

La moglie del cantante ha espresso i suoi sentimenti all’indomani dell’incidente: “Guardandomi indietro, mi vedo più leggera di 14 chili, con una lunga cicatrice fino all’osso pubico, e uno di quegli eventi epocali che hanno cambiato la mia vita.

Quando arriva il secondo, la vita si capovolge e si cade in un abisso, in un incubo febbrile”, ha detto. Anche a New York è stato un incidente pericoloso. Gabriella è stata spinta a sottoporsi a un intervento chirurgico dopo essere caduta contro un palo di ferro. Sedata durante l’anestesia locale, ha subito accidentalmente una perforazione polmonare. “Per cinque giorni ho sofferto. Mio marito mi vedeva con la bocca viola se avevo un attacco di panico”, ha raccontato. Anche se la guarigione è stata miracolosa, non si è trattato di una situazione isolata.

Chi è Raf

Raffaele Riefoli, più noto come Raf, è uno dei più grandi cantanti italiani di tutti i tempi. Nato a Margherita di Savoia, provincia di Foggia, nel 1953, ha cominciato la sua carriera artistica all’età di 18 anni. Il suo debutto nel mondo della musica è stato con il brano ‘Infinito’ che ha riscosso un grande successo.

Raf ha poi iniziato a scrivere le sue canzoni e a pubblicarle negli anni ’80. Le sue canzoni hanno raggiunto un grande successo in Italia e, successivamente, anche all’estero. Alcune delle sue canzoni più famose sono ‘Self Control’, ‘Gente di Mare’, ‘Infinito’ e ‘Cose della vita’.

Raf è un’icona pop italiana ed è considerato uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi. Ha ricevuto numerosi premi musicali, tra cui un premio Oscar per la migliore canzone originale nel 1987. Nel corso della sua carriera, ha anche ricevuto vari premi per le sue canzoni, tra cui un Grammy Award, un Brit Award e un World Music Award.

Raffaele Riefoli è anche un musicista di successo. Ha lavorato con artisti di fama internazionale come Sting, U2, Elton John, Madonna e molti altri. È stato anche un ospite d’onore al Festival Internazionale della Canzone Italiana nel 1999.

Oltre a essere un cantante di successo, Raf è anche un attivista. Si è impegnato in numerosi progetti per aiutare i bambini in difficoltà, per contrastare la violenza sulle donne e per sostenere la giustizia ambientale. Ha anche dedicato una parte importante del suo tempo a sostenere la causa dei diritti umani in Italia e in tutto il mondo.

Raf è una figura importante nella storia della musica italiana. La sua ricca discografia, la sua passione per la musica e la sua voce unica lo rendono uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi. La sua voce è una fonte di ispirazione per generazioni di fan in tutto il mondo.