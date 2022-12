La vita di Gianluca Ginoble chi è? Il Volo, fidanzata, vita privata e curiosità

Gianluca Ginoble, uno dei cantanti più famosi e talentuosi del mondo. Ha una voce incantevole, un fascino irresistibile e talento da vendere. Se vi interessa sapere come è diventato uno dei cantanti più importanti della sua generazione, ripercorriamo insieme gli inizi della sua carriera e scopriamo alcune curiosità su di lui!

Chi è Gianluca Ginoble: la biografia

Gianluca Ginoble è nato a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, l’11 febbraio sotto il segno dell’Acquario. Si è appassionato al canto a soli tre anni; era infatti ancora un bambino quando si è iscritto a vari festival e concorsi musicali. Nel 2009, cioè all’età di 14 anni, debutta in TV nel programma Ti lascio una canzone da cui esce vincitore. Ed è qui che la sua carriera artistica prende una piega completamente diversa: incontra i colleghi Piero Barone e Ignazio Boschetto con i quali forma il gruppo Il Volo.

La vita privata di Gianluca Ginoble

Gianluca, nonostante il successo, ha sempre cercato di evitare le pagine di gossip. Infatti, non è mai stato visto in dolce compagnia e non ha mai rilasciato informazioni dettagliate sulla sua vita sentimentale. Durante una puntata di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, ha confessato di essere felicemente fidanzato con Eleonora Venturini Storaro.

Chi è Eleonora Venturini Storaro, fidanzata di Gianluca Ginoble

Eleonora Storaro è una donna di stile con tratti di personalità molto forti. Si è laureata all’Università La Sapienza e attualmente è una stilista. Eleonora è l’erede di una famiglia molto importante, quella di Vittorio Storaro: suo nonno è infatti il famoso direttore della fotografia che ha portato a casa tre premi Oscar, quello per Apocalypse Now, per Reds e per L’ultimo imperatore. Sappiamo che Eleonora è una stilista e che si è laureata all’Università La Sapienza.

5 curiosità su Gianluca Ginoble

Eleonora Storaro è una donna di stile con tratti di personalità molto forti. Si è laureata all’Università La Sapienza e attualmente è una stilista. Eleonora è l’erede di una famiglia molto importante, quella di Vittorio Storaro: suo nonno è infatti il famoso direttore della fotografia che ha portato a casa tre Oscar, quello per Apocalypse Now, per Reds e per L’ultimo imperatore.

Quanto guadagna Gianluca Ginoble?

Il Volo secondo il settimanale Oggi guadagna cifre che si avvicinano anche al milione di euro, a seconda di dove sia il concerto: fino a 500 mila euro negli States, il doppio fuori dagli USA. Si dice che Gianluca con i primi guadagni abbia comprato, tra le altre cose, una Bmw da regalare ai genitori.