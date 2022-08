Lando Buzzanca chi è: età, moglie, figli, fidanzata Francesca, dove abita, patrimonio, malattia, Instagram

Lando Buzzanca è uno dei più popolari attori cinematografici italiani. Il suo primo ruolo, nel film Ben Hur del 1959, lo ha reso famoso in tutta Europa.

Chi è Lando Buzzanca?

Biografia: età, cognome, origini, esordio

Lando Buzzanca, nato Gerlando Buzzanca il 24 agosto 1935, è un attore italiano. Nato a Palermo e cresciuto a Roma, ha studiato recitazione alla Scuola Superiore di Cinema e Televisione, svolgendo diversi lavori per mantenersi. La svolta per lui arriva negli anni Sessanta, quando prende parte a diversi film di Pietro Germi, Antonio Pietrangeli e Alberto Lattuada. Attivo anche in televisione, ha recitato in serie come Il Restauratore

Moglie e figli

L’attore Lando Buzzanca è stato sposato per 57 anni prima che la moglie morisse nel 2010. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Massimiliano e Mario. In un’intervista a Vanity Fair, l’attore ha confessato che durante il suo lungo matrimonio si è concesso qualche scappatella.

Non ho mai avuto una doppia vita. Ho amato mia moglie moltissimo, siamo stati 57 anni assieme e lei mi ha dato solo tre schiaffi. Io non ho mai alzato le mani. Le mie cose con le attrici erano una o al massimo due volte. Tornavo sempre a casa.

Fidanzata Francesca

Lando ha conosciuto la sua attuale compagna, Francesca Della Valle, nel 2016. I due hanno una differenza di età di 35 anni e vogliono sposarsi nonostante la disapprovazione dei figli di Lando. L’attore sta lottando contro una brutta malattia da diversi anni; tuttavia, crede che la sua relazione sia autentica e vuolere la signora Della Valle.

Malattia

Lo scorso maggio, Lando Buzzanca è stato ricoverato in ospedale dopo essere caduto in casa. A seguito di questo incidente domestico, l’attore ha subito un versamento cerebrale e oggi lotta contro la demenza. Di conseguenza, i suoi figli sono preoccupati per le sue scelte e vogliono che sia dichiarato legalmente incapace di intendere e di volere in modo da poter prendere decisioni per suo conto. Il giudice ha anche stabilito che Buzzanca non è in condizioni di salute adeguate per prendere decisioni, tanto meno per se.

Il tentato suicidio

Lando Buzzanca nel 2013 ha tentato il suicidio: era il 7 agosto e l’attore è stato ritrovato in casa privo di sensi e con le vene dei polsi tagliate; ecco le sue parole al settimanale Oggi un anno dopo il gesto:

Sono andato in bagno, ho riempito la vasca e ho preso delle pillole di melatonina, di quelle che fanno dormire. Le ho buttate giù con un bicchiere di gin… Poi ho spaccato il bicchiere sul lavabo. Ho preso un pezzo di vetro e l’ho affondato nei polsi. Ma piano, guardi le cicatrici: non sono profonde…avevo preparato la vasca apposta, per morire lì, ma era strano: ero tranquillissimo, guardavo il sangue sui polsi e non sentivo il dolore. Poi, ho perso i sensi e mi hanno trovato la mattina alle otto: dopo 12 ore.

Dove vive Lando Buzzanca?

Lando Buzzanca ha vissuto in diversi luoghi. In un’intervista rilasciata a intervisteromane.net, ha dichiarato:

La prima abitazione è stata a San Giovanni, lì, dove c’è quel famoso mercato, non ricordo il nome, in viale Manzoni, passavo da via Tasso, stavo proprio all’angolo e lì ricordo che c’era una piazzetta molto carina. Poi ho vissuto a via Alessandria, cioè Porta Pia, dove ci sono stato per anni. Poi ho vissuto anche a piazza Bologna, ho girato Roma abbastanza e devo dire che una città così non la trovi da nessuna parte.

