Lenor cambia lo spot con Ilary Blasi dopo il divorzio da Francesco Totti

Lo spot Lenor con Ilary Blasi e Francesco Totti ha avuto una nuova narrazione dopo che i due protagonisti del divorzio non stanno più insieme. Come abbiamo già detto, la loro rottura ha fatto scalpore in Italia. Tuttavia, una delle conseguenze di questa notizia è stata la modifica apportata da Lenor al suo spot affinché fosse più in linea con l’attualità.

Le modifiche allo spot con Ilary Blasi

Nello spot che va in onda a partire dal 2021, Ilary guarda in camera e dice: “Lenor ammorbidente e perle insieme… Un matrimonio perfetto”. Nel nuovo spot, invece, la parola “matrimonio” sarebbe stata sostituita da “profumo”. Una modifica dovuta, addirittura necessaria, considerando quanto sia cambiata la situazione privata della Blasi rispetto al momento in cui lo spot in questione è stato girato.

Un matrimonio apparentemente perfetto quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi, naufragato appena una settimana fa dopo oltre 20 anni insieme. Le voci di un’imminente separazione erano esplose per la prima volta qualche mese fa ma erano state subito messe a tacere dai diretti interessati, che avevano parlato di una fake news. Ma a distanza di qualche mese la verità è emersa prepotentemente. Ilary e Totti hanno annunciato il loro divorzio solo poche ore prima che il settimanale Chi pubblicasse in copertina le foto del Capitano sorpreso sotto casa di Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma 34enne del campione.