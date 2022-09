L’intensa vita familiare di Sylvester Stallone: ​​tre matrimoni, cinque figli e la separazione dalla moglie

Il divorzio di Sylvester Stallone e Jennifer Flavin ha sorpreso molte persone, incluso lo stesso attore, che non si aspettava che gli eventi si sviluppassero in questo modo. Anche se settimane fa “sembrava andare tutto bene” tra loro, secondo le sue amiche, l’ex modella ha fatto il passo di interrompere la sua relazione con l’interprete, ponendo fine alla sua lunga storia d’amore. Sylvester era sposato con Jennifer da 25 anni e aveva cresciuto una famiglia con lei . Il protagonista di Rocky, inoltre, ha avuto altri due figli con precedenti partner, la morte di uno di loro è stato il colpo più duro che ha segnato la sua vita. Premi play per vederlo.

Jennifer Flavin, moglie di Sylvester Stallone, ha presentato i documenti di divorzio per l’attore. Una separazione che arriva dopo 25 anni di matrimonio e tre figlie insieme: Sophia (25), Sistina (24) e Scarlet (20). Nonostante non siano ancora emersi i motivi specifici per cui l’ex modella ha deciso di porre fine alla sua storia d’amore, ha denunciato pubblicamente e in tribunale la protagonista di Rocky per aver spostato senza il suo consenso parte dei soldi che avevano in i loro fondi bancari in comune al fine di fermare legalmente queste azioni. Lo riporta il portale di notizie americano TMZ , che, allo stesso modo, ha spiegato che l’imprenditrice vuole recuperare il suo cognome da nubile, oltre ad avere la proprietà esclusiva della sua lussuosa villa di famiglia situata a Palm Beach.

Da parte sua, Michelle Bega, rappresentante dell’interprete, ha dichiarato al predetto medium che cercherà di trattare tutta questa faccenda con la massima discrezione, preservando forma e rispetto, e vuole addirittura salvaguardare la buona armonia sia per il bene delle loro figlie, così come per il tempo che hanno condiviso come famiglia. Quello che è vero è che, nonostante questa triste storia sia stata confermata questo mercoledì, a quanto pare le voci di una crisi tra loro si sentivano già da qualche settimana, dato che qualche giorno fa l’artista si poteva vedere in uno studio di tatuaggi della Florida in copertina il disegno che rappresentava il volto della moglie e sostituendolo con un altro in cui si rifletteva il volto di uno dei suoi cani defunti.

Nonostante dall’ambiente dell’attore si sia tentato di sdrammatizzare la questione alludendo a un possibile errore di progettazione irreparabile, i peggiori presagi sono stati confermati. Quel che è certo è che questi problemi sono dovuti venire alla coppia di sposi di recente perché solo un mese fa hanno festeggiato il loro anniversario d’argento con le congratulazioni di entrambi sui loro profili social, che sembravano trasudare dolcezza e affetto, alcune pubblicazioni di cui no rimane traccia.

Proprio, anche sulla sua bacheca online, l’imprenditrice ha condiviso che in questa fase complicata ha trovato rifugio presso le sue ‘ragazze’ con le quali ha pubblicato un’immagine affettuosa di tutte abbracciate con un testo che pregava. “Queste ragazze sono la mia priorità. Il resto non ha importanza. Tutte e 4 insieme per sempre.” Poche parole alle quali queste giovani donne hanno risposto mostrando tutto il loro sostegno alla mamma. “Sei la nostra roccia, una mamma straordinaria”, ha dichiarato Sophie, un’affermazione corroborata anche da Sistin. “La donna più forte che conosco”, che sembra essere una dichiarazione di intenti a favore della madre in questa battaglia legale che sicuramente sta per iniziare.