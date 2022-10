Lo sapevi chi è Silvio Orlando: madre morta a 9 anni e ha sposato l’attrice Maria Laura Rondanini

Silvio Orlando è un attore italiano di fama internazionale. Ha interpretato molti ruoli al cinema, in TV e sul palcoscenico. Si è sposato con Maria Laura Rondanini nel 2008, dopo nove anni di relazione; il matrimonio è stato officiato da Massimo Cacciari, allora sindaco di Venezia. La Rondanini, di qualche anno più giovane di Orlando, è anch’essa attrice e, come il marito, lavora nel teatro e nella produzione cinematografica.

Silvio Orlando, il dramma per la perdita della sua mamma

Purtroppo però nel corso della sua vita Silvia ha dovuto fare i conti anche con un dramma personale. All’età di 9 anni il noto attore ha perso purtroppo la sua mamma e di questo ne ha parlato nel corso di qualche intervista. “Ho perso mia madre a nove anni. Dopo, ha contato la mancanza, ma, prima, la malattia. Lunga tre anni. Quando mi interrogo su cosa ha fatto di me l’attore che sono, devo rispondermi che è stato solo quello. Quei tre anni. Se chiudo gli occhi, vedo ancora la decadenza del corpo, l’essere solo male che ti rende spietato. Da lì, l’idea che il peggio che può succedere è niente, se non uno spunto per ribaltamenti comici. Avere un padre simpatico mi ha aiutato: quando il prete dava a mamma l’estrema unzione, mi ha fatto una faccia buffa delle sue”.