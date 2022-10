Luca Salatino e fidanzata Soraya

Soraya Allam Ceruti, nata a Como nel 1994, lavora come impiegata nel marketing immobiliare e segue corsi, è di origine egiziana e ama lo sport e il fitness. La Soraia è stata scelta da Luca Salatino al termine del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi al posto di Lilli Pugliese. Uomini e Donne si è concluso con il tentativo di Luca Salatino e Soraia di determinare la loro compatibilità nella vita di tutti i giorni, che comprendeva la gestione delle difficoltà e anche della distanza, dal momento che l’ex tronista vive a Roma e la sua fidanzata a Como.

Luca Salatino

Luca è stato attivo a Uomini e Donne sia come corteggiatore che come tronista, interpretando parti diverse. Inizialmente ha interpretato il ruolo di tronista nel programma di Maria De Filippi dopo aver perso la sfida con Roberta Giusti, ma nonostante ciò è stato adorato per il suo carattere schietto e diretto e per la sua simpatia. Gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari sono rimasti colpiti dal suo modo di parlare e di comportarsi, immediato e spesso divertente, e la conduttrice Maria lo ha voluto particolarmente sul trono dopo la sua prima apparizione come corteggiatore, che ha ammirato.

Il suo più grande desiderio è quello di diventare uno chef rinomato. Lavora nella Pro Loco Trastevere, la pasta alla carbonara di Roma è stata classificata al quinto posto a Roma dalla rivista “Gambero Rosso” nel 2020. Luca Salatino, che lavora nella cucina della Pro Loco Trastevere di Roma, è stato inserito al quinto posto nella classifica del “Gambero Rosso” dei migliori piatti di pasta alla carbonara della città nel 2020. Durante la sua apparizione a Uomini e donne, Salatino ha rivelato di aver mentito sul suo curriculum per ottenere il posto di lavoro, in quanto non possedeva esperienze di studio nel settore della ristorazione ma solo interessi e competenze. Durante le ore di lavoro, condivide la sua passione per la boxe e la cucina sul suo profilo Instagram, dove le foto dei suoi pasti si alternano a quelle che lo ritraggono sul ring e ad altre che evidenziano la sua vita quotidiana e la storia d’amore con la fidanzata Soraya.