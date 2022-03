Maria Chiara Giannetta: chi è, età, carriera, vita privata, genitori, fiction

Maria Chiara Giannetta è una nota attrice italiana, originaria della Puglia e nota al grande pubblico per aver preso parte alla fiction Don Matteo. In questa serie ha interpretato il ruolo di Capitano Anna Oliveri. Poi è ritornata in televisione con una nuova serie, ovvero Blanca, come protagonista. Cerchiamo di capire quelle che sono le curiosità su di lei. Chi è l’attrice e cosa sappiamo di lei?

Maria Chiara Giannetta, chi è

E’ nata a Foggia il 20 maggio 1992 ed ha dunque 29 anni. E’ stata appassionata sin da piccolina di arte e recitazione, ed ha iniziato il suo percorso teatrale all’età di 11 anni, quando partecipava a spettacoli teatrali amatoriali. Ha studiato recitazione presso il Teatro dei Limoni in Puglia e nel 2011 si è trasferita a Roma per poter studiare al Centro sperimentale di cinematografia. Ha partecipato ancora a diversi spettacoli teatrali come Chicaco e poi ancora Il gatto con gli stivali ed I racconti di SIlente.

Carriera

Nel 2014 è approdata in televisione ed è apparsa in alcune serie televisive come Don Matteo e due anni dopo in Baciato dal sole e poi al cinema in La ragazza del mondo, al fianco di Michele RIondino. Ha preso parte poi ad altre serie televisione come Un passo dal cielo, Che Dio ci aiuti e nel 2018 è tornato a Don Matteo. Insieme a Raoul Bova, Matteo Oscar Giuggioli, Federico Cesari e Serena Autieri è stata una delle protagoniste della fiction Mediaset intitolata Buongiorno mamma. È stata anche una delle protagoniste su Rai 1 con la serie televisiva dei Record intitolata Blanca dove ha interpretato il personaggio di una investigatrice non vedente. A febbraio 2022 è stata la co conduttrice del Festival di Sanremo 2022 insieme ad Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Sabrina Ferilli.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata sappiamo che è dovrebbe essere fidanzata con Maurizio Lastrico. Quest’ultimo è un noto attore coprotagonista con il quale ha condiviso anche il set della fiction cast Don Matteo. In realtà questo flirt non è stato mai confermato da nessuno dei due, eppure secondo alcune voci di corridoio i due sarebbero davvero fidanzati. Di lui sappiamo che è un noto attore, il quale ha preso parte a diverse fiction italiane anche se il suo massimo successo lo ha raggiunto quando ha partecipato a Zelig diversi anni fa.