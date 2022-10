Massimo Giletti e Antonella Fiordelisi, lo scoop a suon di baci

Massimo Giletti e Antonella Fiordelisi. Uno scoop che probabilmente agiterà le acque, già abbastanza agitate, del Grande fratello Vip. Le immagini risalgono allo scorso luglio, due mesi prima che la campionessa di scherma entrasse nella Casa di Cinecittà. Prima, quindi, che flirtasse con Edoardo Donnamaria, prima che litigasse con Gegia, che l’ha apostrofata con un epiteto odioso, solo perché la ragazza l’ha mandata al televoto.

Antonella ama essere il soggetto, e non l’oggetto, del desiderio. È consapevole della propria bellezza, del proprio fascino. Ma è anche una ragazza matura che sa quello che vuole e che sa stare vicino a un uomo caduto nel mare, come ha dimostrato nella Casa quando, unica insieme con Luca Salatino e George Ciupilan, ha provato a confortare Marco Bellavia, a comprendere il suo disagio.

E a commuoversi dopo aver visto come gli altri concorrenti avevano trattato l’ex idolo di Bim bum bam. Forse è questa capacità di provare empatia, oltre all’innegabile bellezza, ad aver attirato Massimo Giletti, uno dei pochi scapoloni d’oro rimasti della tv italiana, forse uno degli ultimi a resistere alla tentazione di vincere la solitudine e provare ad affidarsi a un’altra persona. In realtà, segretamente, Giletti ha vissuto per dieci anni una storia d’amore con l’attrice e modella Angela Tuccia.

E, quando è finita, ha sofferto molto. Come fa lui, e cioè in silenzio, crogiolandosi in una serie di rimpianti. Il primo è stato quello di non aver voluto rinunciare al desiderio di conoscere, di sedurre, di mettere alla prova il proprio istinto. Nelle immagini che vedete Giletti, che è seguito dalla scorta a causa delle minacce ricevute per le sue inchieste giornalistiche, va a prendere Antonella in zona Brera, la accompagna in gioielleria, ma solo perché lei aveva una commissione da svolgere, e poi si dirige con la ragazza a prendere un aperitivo.

Al termine, i due entrano nello stesso portone. Una frequentazione breve, che è terminata quando il giornalista è andato in vacanza in Sicilia a riflettere e Antonella si apprestava ad affrontare il GfVip. Di certo il conduttore, seduttore- gentiluomo, ha conservato un rapporto di amicizia con la Fiordelisi, come nel suo stile. Fatica ad amare, ma sa volere bene. Adesso è di nuovo single e si dedica a Non è l’Arena. Segue la notizia come segue una donna. La accarezza, la seduce, capisce il suo segreto. E non la dimentica.