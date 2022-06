Mediaset, un disastro quello accaduto nei giorni scorsi. Gravissima denuncia

Un vero e proprio disastro quello accaduto a Mediaset, dove a causa di un annuncio sembra essere scoppiato un putiferio. Ma di che cosa si tratta e per quale motivo sarebbe venuta a crearsi questa situazione?

Come abbiamo già avuto modo di vedere, sembra essere scoppiato un vero proprio putiferio nelle scorse ore. Tutto sarebbe nato nel momento in cui è arrivato un annuncio riguardo Forum la trasmissione che va in onda dalle 1995. Si tratta di una questione molto amata dai spettatori italiani e che seguono il programma giorno dopo giorno. Per chi non lo sapesse, in ogni puntata va in scena un processo giudiziario ed i protagonisti sono soltanto dei figuranti che recitano un copione che viene assegnato proprio ad una di loro ma le storie sembrano essere automatiche e bere.

Forum, sui social scoppia un putiferio dopo un annuncio

Il programma in questione negli anni è stato condotto da diverse conduttrici a cominciare da Catherine Spaak, a finire a Paola Perego e Rita Dalla Chiesa. Attualmente e da qualche anno ormai, la conduttrice è Barbara Palombelli. Si sono susseguiti anche diversi giudici che si sono alternati tra di loro. Sul sito più donna.it pare sia arrivato un annuncio pubblicato da Giada Massara ovvero la casting Direct di Forum. Quest’ultima pare che abbia sottolineato l’indirizzo email a cui le persone possono inviare delle informazioni o fare dei veri e propri casting. L’ email in questione sarebbe quella della società di produzione del programma, ovvero Corima.

Annuncio per il programma Forum, sui social tutti si ribellano

“Per una nota trasmissione televisiva stiamo cercando ragazze dai venti ai venticinque anni che soffrono di disturbi alimentari. Se avete queste caratteristiche scrivetemi”. Questo il messaggio che è stato contenuto all’interno dell’annuncio che poi è stato rimosso. Ad ogni modo, sembra che ormai fosse troppo tardi e che sui social fosse già scoppiato un vero e proprio putiferio.“La trasmissione è Forum dove, notoriamente, chi partecipa in video come contendente è spesso un attore ma più spesso una persona con un vissuto simile a quello della storia in causa. Bene, qui si cercano ragazze malate di disturbo del comportamento alimentare che interpretino ragazze aventi lo stesso problema. Senza pensare che fare un casting per malate di disturbi alimentari è un trigger terribile per la malattia”. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’attivista del movimento Fiocchetto Lilla, ovvero Maruska Albertazzi.

La risposta di Mediaset

Non è tardata ad arrivare la replica di Mediaset.“Il suddetto annuncio era finalizzato a ricercare persone disposte a partecipare ad una trasmissione televisiva per rendere la loro testimonianza, alla presenza di esperti della materia, su di una patologia, quale quella dei disturbi alimentari, che colpisce molte adolescenti nel nostro Paese”.