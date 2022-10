Napoli-Ajax come vedere streaming gratis diretta live tv

Le partite della fine settimana hanno confermato come in questo momento, all’interno del calcio italiano, ci sono meccanismi difficili da comprendere ma che portano al nostro campionato quella dose di incertezza e imprevedibilità che rende più divertente agli occhi dei tifosi. Le partite tante ravvicinate – frutto dello stravolgimento del calendario imposto dai prossimi Mondiali in Qatar – non danno tregua ad atleti e allenatori. Gli scarsi risultati che hanno caratterizzato molti top club in questa stagione, hanno portato alcuni a chiedersi se l’Italia sarà una pretendente al titolo europeo. In realtà, l’interesse per il calcio locale e internazionale non è mai stato così alto.

Dove vedere Napoli-Ajax in TV e streaming gratis

Sul palcoscenico della competizione europea, il Napoli affronterà l’Ajax mercoledì 12 ottobre. La partita sarà fondamentale per la fase a gironi e potrebbe causare la qualificazione al turno successivo. I ragazzi allenati da Luciano Spalletti giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona, che è tutto esaurito. Il Napoli ha già affrontato l’Ajax all’inizio di questo mese, battendolo con il punteggio di 1-6, mantenendo così il suo dominio sull’Europa in questa prossima serie di partite.

Il Gruppo A della UEFA Champions League vede la presenza di diverse squadre prestigiose, tra cui Liverpool e Glasgow Rangers. Dopo tre partite, il Napoli è in testa alla classifica con nove punti. Il Liverpool è al decimo posto in Premier League dopo un inizio di stagione deludente (ha vinto solo due delle prime sei partite). I Leoni olandesi (soprannominati “Lancieri” in patria) sono terzi nel Gruppo A con tre punti. I Rangers non hanno ancora preso il via: sono ancora fermi a zero punti. Mancano tre partite ed è troppo presto per ancora chi passerà al turno successivo, ma se il Napoli continuerà a vincere è probabile che vada avanti.

La fase a gironi della UEFA Champions League continua mercoledì 12 ottobre 2022. Di seguito tutte le informazioni sulle partite del Gruppo A che si disputeranno in serata. Riportiamo anche tutte le informazioni per vedere le partite in TV o in streaming.