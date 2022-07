Non accetta la fine della relazione, 78enne stalkera e sfigura con l’acido il viso della ex: arrestato

Ha gettato dell’acido sul volto dell’ex compagna l’uomo di 78 anni arrestato nel Foggiano. La donna, 50enne, lo ha denunciato per le vessazioni subite negli ultimi mesi dopo la fine della relazione.

Un uomo di 78 anni è stato arrestato dopo aver perseguitato per mesi la sua ex compagna di 50 anni, aggredendola verbalmente e fisicamente fino a gettarle addosso dell’acido a San Severo, paese del Foggiano in cui vive. A causa delle ferite riportate, la donna è stata ricoverata in ospedale.

La donna, 50 anni, ha denunciato alla polizia l’aumento degli atti persecutori di cui è stata vittima nelle ultime settimane, che hanno coinciso con la fine della sua relazione, durata diversi anni. L’uomo di 78 anni, poi arrestato, avrebbe iniziato a perseguitarla, telefonandole più volte al giorno e aggredendola verbalmente e fisicamente. Dopo aver assunto dei farmaci, la donna ha deciso di denunciare la situazione alla polizia.

