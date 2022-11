Non tutti sanno chi è Alessandra Mussolini? Età, carriera, biografia, zia Sophia Loren, Tale e quale Show, marito e figli

L’età, le origini, i nonni

Alessandra Mussolini è nata a Roma il 30 dicembre 1962, figlia della sorella di Sophia Loren, Maria Scicolone, e del figlio di Benito Mussolini, Romano Mussolini. Fin da piccola Alessandra Mussolini desiderava entrare nel mondo dello spettacolo e, dopo essere apparsa in “Una giornata particolare” di Ettore Scola, dove recitava con la zia Sophia Loren, ha partecipato a Domenica In (1981-1982). All’inizio degli anni Ottanta incide l’album “Amore” (testi di Cristiano Malgioglio) e presto appare in alcuni film nazionali, tra cui “Il tassinaro”, “Rimini Rimini” e “Noi uomini duri” di Alberto Sordi. Nel 1990, “Sabato, domenica e lunedì” di Lina Wertmüller è nuovamente interpretato da Loren e Loren.

Alessandra Mussolini e la politica

Alessandra Mussolini ha militato nel Movimento Sociale Italiano dai primi anni ’90 fino al 1993, quando si è laureata in medicina ed è diventata deputata. Nel 1993, Antonio Bassolino la sconfigge al ballottaggio per la carica di sindaco di Napoli. È rimasta politicamente attiva dopo aver lasciato Alleanza Nazionale nel 2003 e aver aderito al Gruppo Misto. Nel 2004 è stata eletta al Parlamento europeo con “Libertà d’azione”, un partito di destra che ha poi ribattezzato “Azione sociale”.

Nel 2006, il riscontro è stato deludente e non le ha permesso di essere eletta quando si è riavvicinata a Silvio Berlusconi. Alle elezioni politiche del 2008 è stata eletta nella circoscrizione Campania 1 nella lista Il Popolo della Libertà (PdL). Nel 2008 è diventata presidente della Commissione parlamentare bicamerale per l’infanzia. Nello stesso anno è stata eletta senatrice nella circoscrizione Campania come membro de Il Popolo della Libertà. Nel 2013 è stata eletta al Senato, dove è poi diventata segretario dell’Ufficio di presidenza del Senato della Repubblica. Nel 2019 è stata riaccolta da Forza Italia, mentre nel 2020 ha dichiarato la sua intenzione di lasciare.la politica.

Alessandra Mussolini in tv: da Ballando con le stelle a Tale e quale Show

Nel corso degli anni, la Mussolini è stata protagonista di numerosi salotti televisivi. A causa del suo carattere irascibile, è stata protagonista di numerosi e accesi dibattiti pubblici. Nel 2020 ha partecipato alla 15ª stagione di Ballando con le stelle su Rai 1 come concorrente dall’umore più serio. Insieme a Maykel Fonts ha stupito il pubblico e si è classificata terza. Nella seconda stagione de Il cantante mascherato partecipa il 30 settembre 2021, ma viene eliminata alla seconda puntata. Milly Carlucci conduce entrambi i programmi. Il 30 settembre 2022 esordisce come concorrente di Tale e Quale Show di Carlo Conti, giunto alla 12ª stagione.

Vita privata: dai figli allo scandalo dell’ex marito

Alessandra Mussolini e Mauro Floriani si sono sposati nel 1989 e i tre figli della coppia sono Clarissa, Caterina e Romano. La squadra Primavera della Lazio comprende solo giocatori con lo stesso cognome di entrambi i genitori. Nel 2013, Mauro Floriani, all’epoca capitano delle Fiamme Gialle, è stato coinvolto in un giro di prostituzione minorile ai Parioli (Roma). Nonostante il ricatto, i due sono rimasti sposati e la donna ha lasciato intendere che ci sono cose che non sarebbe riuscita a perdonare.