Non tutti sanno chi è Marcell Jacobs, moglie, figli, età, altezza, padre, madre, vita privata

Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri di atletica leggera e recente vincitore anche del titolo europeo, ha compiuto un grande passo nella sua vita il 17 settembre. Lui e la moglie si sono uniti in matrimonio a Gardone Riviera, nella splendida Torre di San Marco.

Da quattro anni Jacobs è sposato con la moglie Nicole Daza, originaria di Roma. Insieme hanno due figli e vivono a Roma in zona Collina Fleming. Dopo aver avuto un altro figlio con una precedente compagna, all’età di 19 anni, quando si sono innamorati è stato “amore a prima vista”. Nicole viene impiegata all’Outlet di Serravalle ei primi passi con Marcell si sono consumati nel nord Italia.

Figlio di madre italiana e padre texano, è nato a El Paso, in Texas. Da bambino, il padre è scomparso e qualche giorno fa Jacobs ha detto “mi ha dato buca anche per il mio matrimonio”. Trasferitosi a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, all’età di 10 anni iniziarono la madre, ha iniziato a praticare con l’atletica leggera, prediligendo poi lo sprint prima di scoprire salto in lungo nel 2011. I inseguimenti seguito un percorso parallelo prima di diventare il re dei 100 metri.

Sprinter di talento e modello di qualità. Detiene i record europei nei 100 metri piani, grazie al tempo di 9″80 corso in finale ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, e nei 60 metri piani con il tempo di 6″41 con cui ha vinto i Campionati Mondiali Indoor di Belgrado 2022, nonché il record nazionale nella staffetta 4×100 m (insieme a Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu), grazie al 37″50 stabilito ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, prestazione che gli è valsa contemporaneamente la medaglia d’oro.