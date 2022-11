Non tutti sanno chi è Rosalinda Cannavò? Età, carriera, biografia, Tale e quale Show, malattia e fidanzato

Età, origini, nome d’arte

Rosalinda Cannavò è nata a Messina il 26 novembre 1992. Ha iniziato a prendere lezioni di danza da giovanissima. All’inizio della sua carriera di attrice era conosciuta come Adua Del Vesco. Questo pseudonimo è stato preso dal nome della protagonista (interpretata da Nancy Brilli) del film del 2005 “I colori della vita”.

Tra le televisione e il cinema

Nel 2012, Rosalinda Cannavò entra a far parte della terza stagione de “L’onore e il rispetto”, fiction di successo di Canale 5. Nel 2014 ha debuttato al cinema in “Sapore di te” di Carlo Vanzina. Inoltre, è apparsa nella miniserie “Rodolfo Valentino – La leggenda” e ha recitato nella serie TV “Furore”. Nel 2016 l’abbiamo vista in “Non è stato mio figlio” e in “Il bello delle donne… alcuni anni dopo”, mentre nel 2018 appare in “Loro” di Paolo Sorrentino. Il film “Loro” di Paolo Sorrentino vede Veronica Lario nei panni di una giovane Veronica Lario. Nel 2020-2021 partecipa al Grande Fratello Vip come concorrente, oltre ad essere conosciuta da tutti come Rosalinda Cannavò. Arriva fino alla semifinale del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip”, classificandosi settima.

Dalla musica a Tale e quale Show 2022

Il 30 settembre 2022 Rai 1 trasmetterà Tale e quale Show, la dodicesima edizione. Sarà la seconda performance musicale di Cannavò: oltre a Tale e quale Show, i telespettatori potranno vedere i suoi precedenti singoli, pubblicati a partire dal 2016. I brani sono Magico; Non c’è sole; Sei sei sei; Sempre avanti.

Vita privata: il fidanzato Andrea Zenga, la malattia, Instagram

La storia della complicata vita sentimentale di Rosalinda Cannavò è stata difficile da decifrare perché per molti anni i diretti interessati hanno detto che le storie erano false, inventate di sana pianta dalle case di produzione. In un primo momento, Massimiliano Morra è stato presentato come il suo fidanzato, ma la farsa con Gabriel Garko che ha generato le prime pagine dei giornali è stata la sua pseudo-relazione: sono stati fidanzati per tre anni – dal 2015 al 2018 – ed entrambi ora dicono che la loro agenzia comune, Ares, li ha ingannati.

Rosalinda Cannavò ha avuto una relazione con Giuliano Condorelli, noto anche come Julian Condor, per circa dieci anni. Tutto è finito quando lei si è innamorata del coinquilino Andrea Zenga all’interno della casa del Grande Fratello. Da allora è innamorata di lui, come dimostrano le foto che ha postato sulla sua pagina ufficiale di Instagram. Ha dichiarato più volte di essere stata molestata sessualmente all’età di dodici anni da un conoscente.

Un episodio che in seguito si è rivelato una delle cause principali della sua anoressia, condizione con la quale ha combattuto duramente, è stato una delle cause principali della sua anoressia. Essendo guarita, Rosalinda è un’eccellente testimone per combattere questo grave disturbo alimentare.