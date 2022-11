Non tutti sanno chi è Samira Lui? Età, origini, biografia, Tale e Quale Show, Miss Italia e fidanzato Luigi Punzo

Samira Lui, seconda classificata a Miss Italia nel 2017 e terza classificata al concorso dell’anno successivo, è diventata famosa per la sua partecipazione a Tale e Quale Show. Scopriamo meglio quando sulla sua carriera nel programma a settembre 22. Scopriamo sulla sua vita e sulla sua carriera!

Età, origini, studi, primi lavori

Samira Lui (nata a Udine, Italia) è nata nel 1998 da padre senegalese e madre italiana. Fin da bambina ha mostrato un grande talento per il canto, tanto che all’età di 5 anni è entrata a far parte del Coro di voci bianche del Friuli Venezia Giulia. Contemporaneamente Samira ha studiato e si è diplomata come geometra e ha svolto lavori come hostess in fiere e festival.

La carriera, da Miss Italia a L’eredità

La bellezza di Samira Lui l’ha portata prima alle passerelle e ai concorsi di bellezza di successo, poi alla vetrina di Miss Italia 2017. Un’esperienza fruttuosa che l’ha vista arrivare al terzo posto, ma soprattutto un’opportunità che le ha permesso di farsi conoscere da un vasto pubblico. Successivamente approda a L’eredità , il famoso game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Qui Samira interpreta il ruolo della Professoressa, prima in coppia con Ginevra Pisani, poi con Andrea Cerelli (il primo professore del programma). Il 30 settembre 2022 segna un’altra data da ricordare per Samira Lui: è il suo debutto a Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Qui, ci auguriamo che Samira possa mettere in mostra le sue doti canore e sfidare le celebrità: Antonino Spadaccino (attore), Gilles Rocca (mago),

Vita privata: il fidanzato Luigi Punzo

Samira Lui è fidanzata da tempo con Luigi Punzo. Luigi come lavora modello e luxury concierge, un servizio di portineria e assistenza per hotel di lusso che basa le sue prestazioni sui servizi su misura della struttura per cui lavora (e dei suoi clienti). Tra l’altro, sul profilo Instagram ufficiale di Samira Lui può vedere la coppia in tutta la sua bellezza. Durante Miss Italia 2017 Samira è stata presentata come “concorrente del Senegal” da Francesco Facchinetti quando in realtà è nata a Udine. L’episodio ha scatenato alcuni commenti razzisti sul web, fortunatamente rientrati e stroncati dagli innumerevoli apprezzamenti social nei confronti della ragazza.