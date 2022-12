Oroscopo 2023 Simon & The Stars, le previsioni segno per segno anno nuovo

‎Oroscopo 2023 Cancro: Nel 2023 il Cancro si accentuerà e farà sentire la sua presenza. I nati sotto questo segno non cercheranno conferme da fonti esterne e si approprieranno della loro vita. Le fasi iniziali dell’anno potrebbero essere impegnative, ma ci saranno opportunità per liberarsi di compiti gravosi. Febbraio e maggio saranno particolarmente promettenti per le relazioni sentimentali.

Oroscopo 2023 Leone:Entro il 2023, il Leone tornerà a essere protagonista. Ci sono modifiche imminenti che vi daranno l’opportunità di superare i limiti da cui siete stati limitati negli ultimi tempi. L’essenziale è non perdere tempo, ma procedere entro maggio. Previsioni astrologiche per i single che avranno la possibilità di fare incontri vantaggiosi.

Oroscopo 2023 Vergine:Nell’anno 2023, la Vergine dovrà fare scelte e giudizi importanti. Tutto sarà in discussione e potrebbe non essere semplice mettere insieme la vostra vita con le conseguenze di queste decisioni. Quest’anno potrete finalmente ritrovare l’appagamento definendo correttamente ciò che volete nella vostra carriera e nella vostra vita sentimentale.

‎Oroscopo 2023 Bilancia: Nel 2023 la Bilancia si presenterà al pubblico dopo essere stata a lungo in secondo piano. La parte iniziale dell’anno sarà definitiva e sostanziale, con opportunità e prove che vi spingeranno a esplorare e a mettervi in gioco. Inizierete a ricoprire ruoli diversi, ad avere un’attività in proprio, ad avere obblighi maggiori. In breve, i cambiamenti avverranno rapidamente e significheranno il risultato di un lungo processo di preparazione ad avere più libertà in molti aspetti della vostra vita.

Oroscopo 2023 Scorpione: Lo Scorpione si è spostato molto negli ultimi anni, ma è arrivato il momento di stabilirsi in un posto e di trovare un luogo da chiamare proprio. La sensazione di instabilità che hanno provato sarà sostituita da un senso di sicurezza e forse anche un sogno d’amore potrebbe realizzarsi. Il 2023 è un anno di potenziale amore.

Oroscopo 2023 Sagittario:Nel 2023, il Sagittario riconquisterà le aree della vita in cui si prendono le decisioni e si lavora. Si potrebbe dire che lo slogan del nuovo anno è “prendere in mano la situazione”. Il vero impatto di questi cambiamenti sarà evidente a marzo, il mese più significativo di tutto il 2023. La generazione più giovane avrà più libertà e, in certe situazioni, le persone più anziane non esiteranno a fare una richiesta definitiva.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo 2023 Capricorno: Nel 2023 il Capricorno avrà una visione diversa della vita. Piuttosto che concentrarsi sull’ambizione e sul successo, sarà più incline ad avere una migliore qualità della vita, quasi come se si chiedesse: “Perché devo prendere sempre la strada più difficile?”. La parte iniziale di quest’anno potrebbe presentare diversi ostacoli, mentre luglio e agosto saranno mesi vantaggiosi per quanto riguarda l’amore.

Oroscopo 2023 Acquario:Gli Acquario del 2023 si staccheranno da ciò che hanno accettato negli anni passati per paura di ferirsi a vicenda. Elimineranno tutto ciò che non è necessario, il che darà loro più energia e li farà sentire più leggeri. Molte coppie decideranno inoltre di rimanere ferme sulle loro decisioni.

Oroscopo 2023 Pesci: Dopo un decennio di stagnazione, i Pesci si troveranno sulla cuspide di un nuovo inizio. L’inizio dell’anno dovrebbe essere dedicato a organizzarsi e a lasciar andare le ansie persistenti. Una volta pronti, cercate di raggiungere il vostro obiettivo e non lasciatevi scoraggiare da eventuali ostacoli. A maggio si presenterà un’ottima occasione di lavoro. Chi non è sposato potrebbe vivere un’avventura sentimentale.