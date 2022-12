Oroscopo Branko 2023, previsioni per amore anno nuovo

Ariete

Una spremuta di cuore, fresca e nutriente, da bere in due: questa la dolce promessa del Cielo. Affinché dalle parole si passi ai fatti, però, bisognerà considerare la tua situazione di partenza. Facile garantirlo ai neo sposini, pure se non scontato. Meno semplice prometterlo a chi deve vedersela con anni e anni di abitudini, di fatica nel gestire famiglia, lavoro e finanze, e praticamente una missione impossibile dedicare le tenere lusinghe del 2023 alle coppie alle prese con discussioni continue.

Toro

Non sempre il buongiorno si vede dal mattino. Nel tuo caso infatti il proverbio non ci prenderà affatto. Nonostante il 2023 inizi tra ripensamenti e dubbi, il Cielo nasconde sorprese meravigliose. Saturno in Acquario, accompagnato da Venere (a gennaio), il responsabile di questa partenza faticosa. Non guardarlo male, perché ti aiuterà a mettere a fuoco ciò che manca, a comprendere cosa non ti rende felice, cosa dovresti cambiare, dai tuoi atteggiamenti al resto. Lavora su questo punto, perché a marzo Plutone diverrà ostile e, pure se solo fino a giugno, anticiperà tematiche fondamentali nei prossimi anni.

Gemelli

C’era una svolta felice che attendeva una coppia in cerca di crescita e stabilità. Le favole a lieto fine possono divenire realtà, a patto di contare sulle premesse giuste e un impegno totale. Il 2023 parte con il turbo, complici Saturno, Giove, Marte e Venere. Gennaio sarà un mese prezioso per mettere in chiaro i desideri, delineare i progetti e lasciar andare i dubbi. Sì, perché un’esitazione o un’emozione dissonante capitano anche nelle migliori storie, ma non significa aver sbagliato mira, solo che sei una persona intelligente che vuole analizzare e capire a fondo. Meno male, però, che non ti aspettano solo domande e analisi, ma ottime opportunità per pilotare la relazione verso un salto di qualità.

Cancro

Nel registro delle stelle, il Cielo annoterà giudizi positivi e promuoverà amore ed eros a pieni voti. Tuttavia, l’anno nasce sotto il segno dell’incertezza, sponsorizzata da Mercurio e Plutone in Capricorno più Giove in Ariete. Fastidi esterni? Questioni lavorative o domestiche che interferiranno con i tuoi propositi? Si tratta di passeggeri effetti collaterali di situazioni che presto muteranno. Te ne accorgerai forse subito, con quella Venere in Pesci tra fine gennaio e buona parte di febbraio, certo lo capirai da marzo in poi, quando sentirai suonare le campane a festa nel tuo cuore. Che succede? Plutone smetterà di tormentarti (solo tra marzo e giugno, per ora), Marte sbarcherà nel tuo Segno, Venere raggiungerà Urano in Toro e Saturno passerà in trigono dai Pesci, insieme a Nettuno.

Leone

Nello sconfinato e misterioso paese dell’amore a volte serve un aiuto per orientarsi. Se il tuo navigatore sarà il cuore, le emozioni rappresentano le coordinate necessarie per impostare la rotta. Saturno in opposizione fino a marzo illumina la relazione e fruga nelle zone d’ombra, se ne esistono. Forse bisognerà solo calibrare meglio piccole cose, reimpostare alcune indicazioni per marciare insieme al partner verso il futuro. Il Cielo del 2023 appare denso di prospettive e possibili novità (che potrebbero anche dipendere da altri ambiti). Inizierai l’anno forte dell’appoggio di Giove, fonte di entusiasmo, calore affettivo, capacità di coinvolgimento. Un invito a coltivare solo emozioni positive, nutrendole con fiducia e serenità.

Vergine

Cielo complesso. Sfaccettato, ricco di opportunità. E complicato, inaspettato e impegnativo. Affronterai comunque un viaggio emozionante, che ti permetterà di capire cosa significa il rapporto con il partner. Nel tuo bagaglio, ricorda di infilare autostima, sicurezza in te e fiducia nei sentimenti. Il perché te lo spiegheranno subito Marte e Venere, dissonanti tra gennaio e marzo, pronti a rendere ogni sensazione ambigua e scivolosa come una buccia di banana. E Nettuno, subdolo ispiratore di confusione e dubbi capaci di far sembrare una pozzanghera profonda quanto la fossa oceanica delle Marianne. Per aiutarti a superare eventuali impasse, ecco Plutone e Urano, tenacia e trasformazione.

Bilancia

Più passione, più fascino, più grinta, più desideri e più divertimento! Il 2023 nasce sotto il Segno più, il marchio della positività e del rilancio del cuore. Lo conferma Marte, caldo e irruente sui sensi fino a quasi tutto marzo, e lo ribadisce Saturno, il solido alleato di relazioni scorrevoli e progetti riusciti. Gennaio pertanto si presenta con le carte del tutto in regola per renderti felice, visto che pure Venere ti appoggia. A parte qualche battibecco (Mercurio contro tra gennaio e febbraio), e le solite ostinazioni dovute alle questioni domestiche familiari, questa fase appagante proseguirà fino alla primavera. Una stagione che potrebbe vederti sottotono, ma non preoccuparti perché, di qualunque cosa si tratti, da fine maggio il cuore torna a viaggiare in carrozza di prima classe.

Scorpione

Quanti buoni propositi per il 2023! Ti dividerai tra il bisogno di stabilità (Saturno) e quello di rivoltare la tua vita, amore compreso, come un guanto (Urano). Una combinazione altalenante, che muterà forma nel corso dell’anno. A inizio 2023 potrebbero emergere insoddisfazioni e disaccordi (Venere in Acquario a gennaio) ma se sfrutterai bene l’intesa mentale (Mercurio in Capricorno tra gennaio e febbraio), affronterai con chiarezza e sincerità ogni punto in discussione e ne verrai fuori senza problemi. A marzo Saturno traslocherà in Pesci: diverrà l’angelo custode della concretezza. Un sostegno prezioso! Ti aiuterà a mantenere stabile l’equilibrio sognato ma nello stesso tempo ti permetterà anche di introdurre novità o accettare i cambiamenti inevitabili.

Sagittario

“Se potessi, prenderei tutte le stelle del cielo e te le donerei”. Le canzoni romantiche pop come questa possono emozionare, peccato però che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, anzi, l’oceano delle abitudini. Le difficoltà del quotidiano, normali per ogni coppia, possono scavare un solco tra partner, che con il passare degli anni si colma di risentimenti, ferite e incomprensioni. Il Cielo del 2023 ti invita al romanticismo, a passione ed effusioni. Bene, ma sarà davvero facile ascoltare teneramente guancia contro guancia le canzoni romantiche? Per le coppie appena formate, la passione si affiancherà agli sforzi necessari per costruire qualcosa insieme, il che comporta sempre, impegno e fatica (per trovare casa, per esempio).

Capricorno

La ricetta per un rapporto amoroso soddisfacente prevede diversi ingredienti, tra cui una buona intesa mentale. Mercurio, rappresentante ufficiale del dialogo, ti sorriderà spesso nel 2023. Perfetto: alle unioni datate e alle neonate serve sempre affidarsi ad una complicità davvero efficace. Giove in Ariete punta il dito sulle solite questioni familiari domestiche ma, se imprevisti e tensioni rimarranno identici, il tuo atteggiamento probabilmente no. Su alcune faccende dimostrerai maggiore tolleranza, su altre invece deciderai per il pugno duro. Il partner? Con te, se comunicherai chiaramente ogni intenzione. Nettuno in Pesci promette di addolcire ogni pillola: renderà affettuosi i tuoi gesti ed espressivi perfino i tuoi silenzi.

Acquario

Il vento caldo dell’entusiasmo e dell’allegria inaugura il tuo 2023. A gennaio, Giove, Marte e Venere ti prenderanno per mano: un invito a giocare con l’amore. Forse non accadrà nulla, ti accontenterai di assaporare le piccole cose con il partner, forse ti concederai un viaggio speciale o forse all’orizzonte si staglia un evento tanto atteso. Sia come sia, Marte rimarrà con te fino a marzo, mentre Giove ti sorriderà fino a metà maggio. Una combinazione dinamica, vitalissima e inarrestabile: se desideri pianificare qualcosa insieme alla tua dolce metà, sfrutta bene questa prima parte dell’anno. In tema di eros, questi transiti potrebbero perfino resuscitare desideri spenti da un po’. A marzo, Saturno ti lascia e al suo posto arriva Plutone (solo fino a giugno).

Pesci

Quante situazioni inaspettate promette il 2023! Un Cielo dinamico, ricco di sorprese che potrebbe aiutare perfino i tuoi sogni più sfrenati. Intanto, però, l’esordio non sembra dei migliori per Marte in Gemelli, che ti guarderà storto fino a marzo, aizzando nervosismi e un pizzico di disfattismo. Meno male che Mercurio in Capricorno tra gennaio e febbraio ti fornirà il kit completo per rappacificazioni sicure: comunicativa chiara e comprensione dello stato d’animo altrui. Fanne buon uso e pazienta se, in questa fase, non tutti i tuoi progetti andranno subito a segno. Da metà marzo, il Cielo inizia a impegnarsi a fondo. Saturno raggiunge Nettuno in Pesci, Marte ti sorride dal Cancro, Venere passa in Toro dove transiteranno Mercurio tra aprile e giugno e Giove da metà maggio.