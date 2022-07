Oroscopo Branko domani 13 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 13 luglio Leone

Non incolpare nessuno per i tuoi problemi. Dai valore alle tue esperienze sia nel bene che nel male. Sii persistente e ripeti ciò che vuoi affermativamente per realizzarlo. Non mollare mai quando vuoi ottenere qualcosa nella vita. Pianifica te stesso per il meglio.

PAROLA SANTA: Benedizioni

NUMERI FORTUNATI: 2, 16, 8

Oroscopo Branko 13 luglio Vergine

Cerca quegli spazi, luoghi e persone che ti danno pace e tranquillità. Il tuo tempo per portare i problemi degli altri è finito. Costruisci il tuo paradiso di amore e pace. Questo dovrebbe essere uno spazio in cui puoi rilassarti ascoltando musica, pregando, cantando o scrivendo.

PAROLA SANTA: Benedizioni

NUMERI FORTUNATI: 2, 16, 8

Oroscopo Branko 13 luglio Bilancia

La fortuna è con te oggi. Investi in giochi o scommesse ma senza strafare, senza andare agli estremi perché potresti perdere ciò che hai già vinto. Gioca per divertimento senza perdere di vista il valore del denaro e quanto costa vincerlo. Sii responsabile con te stesso e con coloro che ami.

PAROLA SANTA: fortuna

NUMERI FORTUNATI: 1, 25, 13

Oroscopo Branko 13 luglio Scorpione

Apriti a nuove esperienze. Esci da tutto ciò che ti ferisce o ti rallenta nella vita. Abbiate il coraggio di fare qualcosa che vi porti fuori dalla routine quotidiana. Sperimenta un hobby salutare, come cantare, dipingere o ballare. È possibile che tu scopra qualche talento dormiente che puoi sviluppare con successo.