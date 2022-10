Oroscopo Branko domani 15 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Non esitare e fidati dei tuoi amici. Sappi che sapranno come aiutarti nel tuo futuro e ti supporteranno in tutto ciò di cui hai bisogno nella tua vita. Lasciati guidare da loro. Amore: evita di agire alle spalle della tua anima gemella, perché potrebbe farlo arrabbiare con te. L’unica cosa che otterrai è guadagnare la sua sfiducia e farlo allontanare da te. Ricchezza: anche se il tuo capo supera le richieste di lavoro, sappi che dovresti evitare discussioni e soddisfare la sua richiesta. Soddisfare i requisiti. Benessere: sii più cauto, poiché le battute d’arresto potrebbero sbilanciarti e sopraffarti in questo giorno. Presta la giusta attenzione al tuo sistema nervoso.

Capricorno

Smetti di girare intorno e trova le soluzioni precise ai problemi finanziari. Rilassati, poiché il resto dei problemi si risolverà da solo. Amore: cerca di contenerti e trova il tempo per parlare profondamente con la tua anima gemella di quei problemi o atteggiamenti che hai ultimamente e che non ti piacciono.Ricchezza: se decidi di ristrutturare la tua casa, sappi che questo è il momento giusto per chiedere un aiuto economico a quel familiare. Otterrai ciò che chiedi. Benessere: prenditi cura del tuo slancio. Altrimenti, sarai predisposto alle discussioni. Di notte, fai un bagno ad immersione con sali e oli per aiutarti a rilassarti.

Acquario

Probabilmente ti sentirai rilassato, dato che ti sei liberato da vecchi legami e dipendenze che ti hanno sempre limitato quando dovevi prendere una decisione. Amore: dovresti prestare molta più attenzione alla tua anima gemella. Nella vita, non dimenticare mai che raccogli il bene che semini giorno per giorno. Cambia il tuo atteggiamento. Ricchezza: cercare di trovare nuove opportunità economiche e metterle così in pratica nel mercato del lavoro. Metti in atto quel progetto che hai in mente. Benessere: in questo giorno, sospendi tutti gli obblighi indesiderati. Tempo per imparare a godere di più dei piccoli piaceri che la vita ti dà.

Pesci

Preparati, perché sarà il momento giusto per abbandonare le idee pessimistiche. Ricorda che in altre occasioni potresti superare situazioni peggiori. Amore: sappi su cosa dovresti riflettere nel tuo tempo di solitudine e in questo modo sarai in grado di scoprire ciò che vuoi veramente nell’amore. Segui il tuo cuore. Ricchezza: capisci che se ti prendessi cura delle tue finanze, i risultati nella tua economia sarebbero molto migliori. Prenditi del tempo per vedere come spendi i tuoi risparmi. Benessere: evitare tanto il lavoro impegnativo, alternare impegni a momenti di svago. Altrimenti, finirai per essere più stressato e contratto del solito.