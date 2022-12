Oroscopo Branko domani 18 dicembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 18 dicembre Ariete

Oggi all’esterno sembrerai vivace e di successo, ma dentro sarai preoccupato, anche un po’ affranto o malinconico, anche se per problemi che non hanno nulla a che fare con l’ambiente in cui ti muovi. Tuttavia, dovresti essere incoraggiato perché d’ora in poi molti ostacoli si dissolveranno.

Oroscopo Branko 18 dicembre Toro

Anche se tutto sta andando meravigliosamente bene intorno a te, e contempli il futuro con grande fiducia e gioia, dovresti stare attento perché intorno a te, anche molto vicino a te, hai più invidia di quanto tu possa immaginare. La fortuna è dalla tua parte, ma non fidarti troppo di te stesso perché il tradimento o il pericolo ti perseguitano.

Oroscopo Branko 18 dicembre Gemelli

Questo può essere un ottimo giorno per l’amore e per tutti i tipi di amore, dalle avventure o incontri fugaci alla relazione con il tuo partner stabile, o semplicemente con la persona che ami di più, anche se non è il tuo partner. Sarà un giorno fortunato per te in cui qualche illusione si avvererà o progredirà verso di essa.

Oroscopo Branko 18 dicembre Cancro

Sei molto forte, molto più forte e tenace di quanto immagini, e questo è il momento di dimostrarlo resistendo a tutte le paure e i demoni che si insediano nel tuo cuore e che, in fondo, sono solo fantasmi privi di realtà. . Tutte quelle ombre ti impediscono di vedere tutto il bene che c’è dentro di te.