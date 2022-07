Oroscopo Branko domani 20 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Cerchi una previsione di tipo diverso oggi? Qualcosa di più mistico e misterioso? O consigli più tradizionali come l’altezza dello sconosciuto a cui prestare attenzione o il colore della porta da attraversare? Forse dovrei rispolverare la mia sfera di cristallo, coprire le pareti con stoffe fantasia, togliere l’incenso e sperare che tu mi metta dei soldi in mano. Sai che questo non accadrà. La corruzione non funzionerà e non puoi farti ingannare! Essere pragmatici oggi è il modo in cui otterrai ciò di cui hai bisogno.

È davvero irritante quando gli oggetti di uso quotidiano “scompaiono”. I telecomandi sembrano particolarmente inclini a svanire nel nulla, per poi riapparire dietro il cuscino che abbiamo già guardato. Sembra banale. Ma, a casa mia, quando siamo disperati cambia canale, non lo è! Anche i problemi più semplici possono momentaneamente diventare una fonte di stress. Tendiamo a esagerare. Sì, stai facendo qualcosa di difficile. Ma non è così difficile come pensi. punto per trovare la soluzione. .. è in un posto ovvio.

Oroscopo Branko 20 luglio Bilancia