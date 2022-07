Oroscopo Branko domani 20 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

A che serve la saggezza? In che modo ci aiuta ad affrontare la nostra vita quotidiana? Siamo predestinati a passare il nostro tempo ad assorbire informazioni e ad archiviarle? Sicuramente arriverà un punto in cui finiremo lo spazio e dovremo gettarne parte nella spazzatura, giusto? Sebbene il desiderio di apprendere debba essere sempre incoraggiato, è di scarsa utilità accumulare conoscenze se non verranno mai messe in pratica. Qualcosa deve essere fatto al riguardo. Oggi puoi aiutare una certa persona a risolvere una situazione complicata. Da qualche parte nel tuo database, hai le informazioni di cui hai bisogno.

Non sono solo le persone che non riescono a trovare l’energia per andare avanti con le loro vite che praticano l’arte di non fare nulla. Anche le persone sagge sono attratte dall’idea di non fare molto. L’atto di “essere” sta scomparendo da questo nostro mondo frenetico e pieno di azione. Tuttavia, se facciamo del nostro meglio per lasciar andare, non fare nulla può essere sorprendentemente efficace. Sei bloccato in uno scenario complicato e stai considerando diversi modi possibili per risolverlo. Oggi la tua migliore opzione è conservare le tue energie e far passare un po’ di tempo.