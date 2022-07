Oroscopo Branko domani 23 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko 23 luglio Ariete

È arrivato il momento di mettere le carte in tavola? Beh, dipende se ti senti come se stessi giocando a un gioco di carte. Ci sono persone che non sono tagliate per il poker. Non sono in grado di nascondere le loro emozioni e possiamo indovinarle in un istante. E, poiché parte dell’abilità di un buon giocatore di carte risiede nell’essere in grado di discernere ciò che pensano gli altri, questo tipo di persone non rappresenta una grande sfida. Se questo fine settimana non sei chiaro su cosa motiva una certa persona, rivelando alcune delle carte che hai, renderai più facile aprirsi con te.

Oroscopo Branko 23 luglio Toro

Nessuno è perfetto. Bene… tranne quelli qui presenti, ovviamente. Lo dico pur sapendo che nella tua vita (e in te stesso) ci sono cose che vorresti migliorare. Anche se non ci saranno bacchette cosmiche questo fine settimana, mentre il Sole si dirige verso la sua casa celeste, porta un’enorme spinta di fiducia in te stesso che ti permetterà di apprezzare le tue qualità. In ogni caso, chi vuole la perfezione? Quando ti senti bene con te stesso e con quello che stai facendo nella tua vita, diffondi il tuo ottimismo a coloro che ti circondano. È abbastanza perfetto. Oroscopo Branko 23 luglio Gemelli