Oroscopo Branko domani 23 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 23 ottobre Sagittario

Non incolpare gli altri per le tue tensioni e disagi interiori. Il fine settimana inizia con il pericolo di tensioni e persino conflitti con i tuoi cari più cari. Ma sta a te evitarlo se è quello che vuoi, perché sarai tu a innescarli e per questo motivo puoi risolverlo prima che accada.

Oroscopo Branko 23 ottobre Capricorno

Il fine settimana inizia, ma per te è come se non iniziasse perché avrai gli occhi puntati su problemi e situazioni legate al lavoro, o addirittura dovrai andare direttamente al lavoro. Per un motivo o per l’altro, oggi per te sarà molto difficile staccare, e sarà anche un giorno di tante tensioni familiari.

Oroscopo Branko 23 ottobre Acquario

Oggi le questioni di cuore ti daranno molte gioie, la maggior parte inaspettate, e quelle che se te le aspetti arriveranno diversamente da come le aspettavi. Dopo una settimana con più tensione del solito, tornerai finalmente alla pace di casa e insieme ai tuoi cari, ma lì troverai una bellissima sorpresa.

Oroscopo Branko 23 ottobre Pesci

Finalmente il resto arriva dopo una settimana particolarmente dura e piena di incertezze. Ma sarai fortunato e ti aspetta un weekend in cui potrai ricaricare le tue energie e goderti momenti felici con i tuoi cari. Inoltre, riceverai buone notizie relative al lavoro o ad altre questioni mondane o finanziarie.