Oroscopo Branko domani 24 dicembre 2022: le previsioni su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 24 dicembre Ariete

Oggi avremo una Luna Nuova e nel tuo caso influenzerà il tuo carattere, facendoti apparire più aggressivo o più vigile del normale o necessario. Questa è una Luna avversa che potrebbe portarvi a dissapori o litigi sia con i colleghi che in famiglia. Se riesci a sintonizzarti su quella canzone alla radio cosmica, troverai armonia e comprensione. Per liberare le antenne, fai attenzione a cosa mangi, cosa bevi, quanto riposi e quanto ti alleni. Queste abitudini sono la chiave per sapere cosa riserva il futuro. Se riesci a concederti il ​​tempo e le cure necessarie per essere il più sano possibile, sarai maggiormente in grado di servire gli altri e il pianeta.

Oroscopo Branko 24 dicembre Toro

Oggi vi aspetta una giornata favorevole sia in ambito lavorativo che in ambito affettivo o familiare, in cui tutto andrà come desiderate, almeno nell’essenziale. Potrebbe anche sbloccare questioni o problemi che ti stavano causando preoccupazione o, in alcuni casi, anche difficoltà. È un giorno per andare avanti con gioia. Vogliamo tirare fuori il meglio di noi stessi, ma spesso abbiamo paura dei mostri che custodiscono il santuario interiore. Nel tuo caso, questi mostri sono ansia, preoccupazione, esaurimento nervoso, paura, irrequietezza e iperattività. Le essenze floreali aiutano a calmare questi minacciosi ostacoli. Potresti rispondere bene a Morning Glory, Lavender, Blackberry, White Chestnut e Mimulus. Cerca le essenze nel tuo negozio di alimenti naturali. Metti qualsiasi combinazione (2-4 gocce in totale) nella vasca da bagno o sul cuscino prima di andare a letto.

Oroscopo Branko 24 dicembre Gemelli

Questo sarà un giorno di fortunate sorprese per te. Quando sei un po’ pensieroso o addirittura di cattivo umore, all’improvviso arriva una bella notizia, qualcosa che di certo non ti aspettavi, ma che avresti voluto. Ci sono giorni in cui combatti costantemente e i frutti non arrivano mai, ma altri, come oggi, in cui i frutti arrivano senza combattere. Si consiglia di tenere un diario dei sogni durante questi tempi difficili. I sogni possono contenere informazioni preziose per la vita da svegli. L’abitudine di scrivere i tuoi sogni in realtà rende più facile ricordarli. Non ci sono valutazioni che determinano cosa può “andare in onda” e cosa no nei tuoi sogni, quindi puoi prenderli sul serio come faresti con le opere d’arte che hai realizzato da bambino. Rispettare i tuoi sogni ti insegna la consapevolezza di te stesso e affina la tua comprensione di ciò che conta davvero per te.

Oroscopo Branko 24 dicembre Cancro

Anche se durante la giornata non accade nulla di speciale, tuttavia, a volte ti sentirai molto felice, soprattutto a causa di esperienze, eventi o buone notizie legate alla tua vita intima, dove alcune cose inizieranno ad andare come desideri, ma otterrai anche sorprese che ti daranno grande gioia. Prendere sul serio la tua salute può essere un processo piacevole se ti ricordi di farlo gradualmente. Ricorda di aumentare lentamente la quantità di esercizio che fai e di introdurre nuove attività con delicatezza. Cerca di adattare le tue abitudini alimentari apportando piccoli cambiamenti, ma apporta questi cambiamenti! Se vuoi ridurre i latticini, ad esempio, rinuncia prima a certe forme che non ti mancheranno davvero, come il formaggio sul tuo panino. Noterai che la tua consapevolezza aumenta ad ogni decisione che prendi.