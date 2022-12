Oroscopo Branko domani 28 dicembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 28 dicembre Leone

Un incontro inaspettato o un evento inaspettato finirà per regalarti una giornata davvero felice. È uno di quei momenti fortunati così tipici del tuo segno e che ti porteranno qualcosa di molto felice o risolveranno un problema importante. In un modo o nell’altro, oggi ti aspetta qualcosa di molto buono che ti sorprenderà.

Oroscopo Branko 28 dicembre Vergine

Non complicarti la vita e non caricarti di problemi. Anche se le cose non stanno andando come vorresti, questo non significa che sei in un brutto momento, non cercare di forzare gli eventi o che tutto vada più veloce perché non otterrai nulla. Sei molto sospettoso e nervoso, ma non dovresti, devi solo essere paziente

Oroscopo Branko 28 dicembre Bilancia

Non lasciare che gli altri ti portino via ciò che ti appartiene davvero. Molte volte, per evitare tensioni e mantenere una pace o un’armonia artificiosa, si rinuncia ai propri diritti o si porge l’altra guancia e in questo modo si ottiene solo una piccola tregua che verrà presto alterata con altre nuove pretese ed estorsioni.

Oroscopo Branko 28 dicembre Scorpione

Devi essere fermo e sicuro di te stesso perché nessuno potrà toglierti quello che hai o quello che sei riuscito a conquistare con fatica e fatica. Sei in un buon momento della tua vita e ne sei consapevole, ti stai avvicinando a un obiettivo per il quale hai lottato a lungo e oggi farai un altro passo in quella direzione.