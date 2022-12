Oroscopo Branko domani 28 dicembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 28 dicembre Sagittario

Nonostante il vostro grande slancio verso l’attività o l’iniziativa, oggi ci saranno una serie di circostanze che richiederanno pazienza e attesa. Sia al lavoro che in questioni più intime, o forse in entrambe le aree, ora la cosa prudente da fare è stare di profilo e lasciare che gli altri si muovano. Allora sarai felice.

Oroscopo Branko 28 dicembre Capricorno

Non lasciare che la rabbia e altre emozioni negative prendano il sopravvento di fronte a una serie di problemi che potresti risolvere molto meglio in modo più paziente e ponderato. Oggi avrai una giornata un po’ difficile, ma soprattutto per come reagisci ad alcuni inconvenienti che non ti aspettavi. Potresti farti dei nemici.

Oroscopo Branko 28 dicembre Acquario

Certi giorni vedi chiaramente la strada per realizzare i tuoi sogni, eppure, altri giorni, come accadrà a te oggi, improvvisamente ti perdi d’animo e ti immergi nella malinconia, allo stesso modo in cui si spegne la luce di una candela. . Nulla è veramente cambiato, sono solo i tuoi alti e bassi di umore che presto passeranno.

Oroscopo Branko 28 dicembre Pesci

Hai una capacità di amare maggiore di chiunque altro perché per te l’amore è più dare che ricevere, è piena dedizione e sacrificio per la persona che ami. Oggi tutte queste cose saranno importanti per te, perché se vuoi avere la persona che ami, devi prima aiutarla a uscire dalle sue grandi angosce e difficoltà, essere il suo protettore.