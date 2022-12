Oroscopo Paolo Fox domani 29 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

ARIETE

Oggi ti chiede di gestire il mondo materiale e le finanze con saggezza, ponderazione e discernimento. Cerca di utilizzare i tuoi talenti e le tue risorse in modo strategico. Chiarezza per vedere modi migliori per gestire denaro e beni. Ma c’è anche un senso di rinnovamento e di novità che permette di rivedere gli impegni presi con più leggerezza e senso di trasformazione.

TORO

La congiunzione di Pallade con il Nord nel tuo segno (solare o nascente) ti chiede di provare a sperimentare tutta la saggezza di essere te stesso e prendere la vita al tuo ritmo. Abbi ponderazione e discernimento da te stesso e non dalla visione altrui. Il tuo senso di impegno nei confronti di amicizie e gruppi richiede trasformazione e maggiore libertà.

GEMELLI

Sei chiamato a cercare la saggezza che viene dal tuo subconscio, dalle tue emozioni, sentimenti e anche dal lato spirituale. Coltivare la saggezza e l’intuizione in quest’area ti sarà estremamente vantaggioso. I tuoi impegni riguardanti la tua carriera, il mondo materiale e simili vengono messi in discussione e ti chiedono di cambiare sulla base di questa profonda trasformazione emotiva.

CANCRO

Ora c’è un forte richiamo per te a cercare la saggezza di uscire da te stesso e sperimentare ciò che è alternativo e al di fuori delle norme. Anche la saggezza di amici, gruppi e cause può essere di grande beneficio per te. Cerca la saggezza dell’alternativa in modo da espandere i tuoi confini. È anche un buon momento per mettere in discussione le convinzioni che esponi con forza, ma che potrebbero non essere in linea con la tua essenza.

LEONE

Oggi ti chiede di cercare la saggezza di assumere un senso di maturità, cercando più indipendenza e impegno verso te stesso e i tuoi doveri. Vivere la carriera, il lavoro e usare la propria autorità deve essere fatto con equilibrio e uso dell’autostima. Questioni emotive come paure, gelosie e simili devono essere messe in discussione per più freddezza e pragmatismo.

VERGINE

Sei chiamato oggi a cercare la saggezza per espanderti, avventurarti, coltivare la fede e sperimentare la tua visione del mondo, il tutto con grande saggezza e discernimento. Devi uscire dalle domande e avere più fede e coraggio nella vita. Tutto questo vi rafforza e vi chiede di riformulare anche i vostri impegni in relazione all’altro, all’amore e alla collaborazione, perché ci sia maggiore libertà per tutti.

BILANCIA

Il momento ti motiva a cercare la saggezza dell’approfondimento emotivo e della trasformazione. Cerca di comprendere le tue emozioni con discernimento, anche quelle più difficili, ma usa la chiarezza e il realismo per trasformarle. Alcuni impegni materiali, lavorativi e/o di salute sono messi in discussione e devi usare questa profonda saggezza per cambiare tutto ciò che è necessario.

SCORPIONE

Il cielo di oggi vi chiede di cercare saggezza e discernimento nelle relazioni, nell’amore e nella vita sociale. Cerca anche uno stile di vita più riflessivo, equo e razionale. Cerca di ascoltare le perle di saggezza che le relazioni possono portarti ora. Uscire un po’ dagli eccessi di voi stessi può essere molto gratificante in questo periodo, aiutandovi a superare le emozioni egoiche.

SAGITTARIO

Ora c’è uno stimolo per te a cercare di sperimentare la vita materiale con grande saggezza e discernimento pratico. Momento da focalizzare sull’andamento del mondo materiale, del lavoro e della sanità in modo oggettivo ed equo. Impegno per l’assistenza domiciliare e l’organizzazione materiale. Esci dalle idealizzazioni e fai ciò che puoi e dovresti nel presente.

CAPRICORNO

Oggi ti chiede di cercare la saggezza di essere te stesso. Cerca di ascoltarti di più ed esprimiti come detta la tua essenza. Gli eccessi degli impegni con le relazioni, le idee degli altri e ciò che è esterno richiede una riformulazione. Osa essere più te stesso e dirigere la tua vita secondo il tuo ritmo interiore.

ACQUARIO

Devi in ​​questo momento ascoltare la saggezza della tua sensibilità e dei tuoi sentimenti. Maggiore ricerca di risposte dall’interiorizzazione e dall’ascolto del lato emotivo. Anche più discernimento e considerazione nei rapporti familiari. Uscire da troppa rigidità e duri compromessi sarà importante poiché dovrai rimodellarti dall’interno.

PESCI

Il tuo campo mentale e sociale è ora stimolato e devi cercare la saggezza di relazionarti, vivere con i tuoi coetanei, comunicare, imparare ed essere flessibile. Più presenza nel tempo presente, lasciando gli eccessi di idealizzazione. Sarà importante imparare a non essere rigidi con i propri punti di vista, cercando i lumi della ragione e il dialogo.