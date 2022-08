Oroscopo Branko domani 29 agosto 2022: lo zodiaco per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 29 agosto Ariete

Oggi c’è un contrasto molto grande tra come ti senti a volte e come è la tua realtà. Adesso Giove, Venere e altri pianeti ti proteggono e ti aprono le strade, però in molti momenti ti senti arrabbiato o sconvolto, come ti succederà oggi, perché ci sarà sempre qualcosa che non potrai raggiungere. Per prendersi cura della propria salute fisica ed emotiva. Possa la pace e l’amor proprio inondare il tuo essere oggi e sempre. È tempo di trascorrerlo da solo, con te stesso e goderti la tua stessa compagnia facendo quello che ti piace senza che nessuno disturbi la tua pace. Mangia bene, riposa, ridi, piangi. Sei con te stesso. La tua affermazione di oggi: “Sono fedele a me stesso”.

PAROLA SACRA: Cura

NUMERI FORTUNATI: 4, 3, 21

Oroscopo Branko 29 agosto Toro

Puoi passare una bella giornata se ti allontani dalle tue preoccupazioni e ti dedichi a goderti le cose semplici, vivendo piccoli momenti felici. Il destino ti porterà alla realizzazione dei tuoi desideri e nel futuro a medio termine noterai grandi progressi, ma tutto richiede tempo e ora devi rilassarti ed essere felice. L’energia planetaria ti porta a goderti una domenica facendo qualcosa di diverso. Unisciti a un gruppo che la pensa allo stesso modo o impara qualcosa di nuovo. Possa questo giorno essere di totale distrazione. Fai uscire il romantico che c’è in te. Essere creativo. Fatti ispirare. Getta la gelosia nel cestino. La tua affermazione oggi: “Ho il controllo dei miei pensieri e delle mie azioni”.

Oroscopo Branko 29 agosto Gemelli

Hai una giornata perfetta per coltivare le relazioni umane e tirare fuori il meglio dalle persone intorno a te. Ideale per fare nuove amicizie o svilupparsi meravigliosamente in mezzo a un gruppo di amici. Ma sarà anche un’ottima giornata se hai intenzione di concederti i piaceri dell’amore con il tuo partner. Domenica per compiacere un po’ di gusto che hai. Fai shopping e regalati qualcosa che metta in risalto la tua bellezza. Un cambio di “stile” solleverebbe il morale e l’autostima. Scegli di apparire e sentirti meglio che mai. Sei un essere speciale e il tuo partner e la tua famiglia saranno felici che ti prendi cura del tuo aspetto e della tua immagine personale. La tua affermazione di oggi: “Mi sento bene con me stessa”.

Oroscopo Branko 29 agosto Cancro

Puoi passare un’ottima giornata in generale, anche se c’è anche il rischio che a volte ti assalgano paure o instabilità emotiva. Non puoi fare a meno di farti succedere una di queste cose di tanto in tanto, ma guadagnerai molto se fai del tuo meglio per ignorarla e concentrarti maggiormente sul positivo. Ti ritrovi a programmare un’attività, un viaggio o un’occasione molto speciale. Ricordati di portare con te amore e pace. Evita di imitare, competere e superare gli altri nelle loro azioni. È arrivata la tua occasione per dimostrare il tuo modo di essere, di amare, di celebrare la vita. Fallo a modo tuo e con le risorse che hai. La tua affermazione di oggi: “Nessuno mi obbliga a fare ciò che non voglio fare”.