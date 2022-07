Oroscopo Branko domani 4 luglio 2022: Ariete armonia. Cancro azione

Oroscopo Branko 4 luglio ARIETE

In questi tempi in cui ci siamo fisicamente isolati dalle persone e dagli amici più cari, hai capito su chi contate davvero. Dai molto di te stesso e sei rimasto deluso dalle persone che pensavi fossero leali. L’energia del Sole ti toglie, ma ti dà anche l’amore e il rispetto che meriti. La tua affermazione oggi: “Vivo felice e in armonia con tutti”.

PAROLA SACRA: Armonia

Armonia NUMERI FORTUNATI: 8, 44, 29

Oroscopo Branko 4 luglio TORO

Niente può fermare il tuo spirito allegro e divertente. L’energia del Sole ti porta a cercare nuovi modi per stare con le persone a cui tieni. Una nuova conquista appare sotto questa influenza. È quello che ti meriti. Se sei unito, dovresti evitare di cadere in qualcosa di allettante. La tua affermazione oggi: “Vivo pieno di amore e di glorie”.

PAROLA SACRA: Società

NUMERI FORTUNATI: 21, 40, 44

Oroscopo Branko 4 luglio GEMELLI

Smetti di sentirti pieno di dubbi e insicurezze. I pianeti annunciano il progresso per voi. Ho bisogno che tu abbia fiducia in te stesso, nei tuoi talenti, perché puoi raggiungere il successo. Le persone importanti ti sostengono e credono in te. La tua affermazione oggi: “Benedico amorevolmente tutto il denaro che passa attraverso le mie mani”.

PAROLA SACRA: Fede

NUMERI FORTUNATI: 9, 45, 16

Oroscopo Branko 4 luglio CANCRO

Giornata per agire e concludere definitivamente con tutto ciò che ritarda, limita o toglie la tua felicità. Il lavoro è spesso la tua distrazione. In amore, tutto può cambiare in un batter d’occhio. Controlla le tue insicurezze e paure. Abbiate il coraggio di parlare di ciò che vi rende così curiosi. La tua affermazione oggi: “Ogni cambiamento è per il mio bene”.