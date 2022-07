Oroscopo Branko domani 4 luglio 2022: lo zodiaco per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 4 luglio SAGITTARIO

La Luna in Leone apre luglio. Una grande passione quasi imprevista vi rapisce. I giovani e te persone sole trovano sulla loro strada la persona die sognarla, alcune da tanto tempo. Un’altra Luna magnifica per nuovi incontri splende nelle notti di mercoledì 6 e del 7. fase crescente in Bilancia, magnifica pure per le relazioni professionali. Mercurio commerciale lascia l’opposizione in Gemelli, Marte va in Toro – conviene sfruttarli ed essere attivi sino a Ferragosto. Se volete guadagnare. INCONTRO SI: Leone’. Ascoltate ciò che dice, ma studiate pure il linguaggio del corpo: egli vi ama. Oroscopo di oggi: se vuoi progredire nella tua carriera, oggi non è il giorno per prendere decisioni affrettate. Sii paziente e assicurati di raggiungere il livello che desideri e meriti. Amore: la tua vita affettiva è triste in questo momento, potrebbe essere una delusione d’amore. Non disperare, passerà. Ricchezza: Il tuo sforzo non cede, forse stai sprecando altre risorse tecnologiche o intellettuali che darebbero risultati migliori. Benessere: se guardi indietro vedrai che hai sempre affrontato difficoltà e sei riuscito a superarle. Questa volta farai lo stesso.

Oroscopo Branko 4 luglio CAPRICORNO

Siete i collezionisti dello zodiaco e per quel che riguarda il campo del successo, fate una conquista dopo l’altra, un guadagno discreto. È la specialità della vostra natura, ma quest’anno siete stati anche voi penalizzati, in □articolare da Giove e Marte. Adesso però Marte si sposta nel segno del Toro fino al 20 agosto, poi va in Gemelli, tornerete bambini… E proprio come foro, quando si divertono a fare la raccolta delle figurine dei calciatori, la gioia e la sorpresa se vinci, se trovi quella che ti mancava, anche voi in amore non smettete mai di cercare. INCONTRO SI: Scorpione, lui solo è capace di irrompere in una vita tranquilla e sconvolgerla per sempre. Oroscopo di oggi: avrai diverse alternative e dovrai decidere quale è la migliore per te. Se possibile, ritardare il processo decisionale. Amore: divertiti a condividere momenti felici, tranquilli e intimi con il tuo partner. Aumento significativo della tua autostima. Ricchezza: Se stai cercando un lavoro, è conveniente che ti muovi senza sosta. Avrai opportunità ma dovrai cercarle. Benessere: non lasciare che la tua alta stima ti privi di incontrare quella persona speciale che può dare alla tua vita una svolta inaspettata.

Oroscopo Branko 4 luglio ACQUARIO

Suscitate pensieri morbosi. Sarà per il modo di parlare, ridere, per gli occhi particolari, le gambe (notevoli quelle delle donne). Siate considerati tipi che meritano di passare almeno una notte in qualche letto. Fate ricordare i motel californiani, pratici e alla mano. Eventuali conquiste vanno programmate tra mercoledì 6 e il 7 Ma attenti che nelle vecchie relazioni, in casa, con parenti stretti, potrebbero sorgere tensioni. Marte sarà in Toro fino al 20 agosto; a volte vi sentirete prigionieri in casa. Consigliamo lunghi viàggi, tanti. INCONTRO SÌ: ’On thè road’o “Easy rider; Sagittario è un tipo che si sposta di continuo, seguitelo. Vedrai che in breve tempo otterrai il successo grazie allo sforzo e all’impegno che hai messo in tutti i tuoi obiettivi professionali e personali. Amore: per quanto le richieste del tuo amante ti sopraffanno, gestisci delicatamente te stesso nel tuo legame. Altrimenti, potresti ferire i sentimenti del tuo partner. Ricchezza: Sicuramente, non stai attraversando una buona situazione economica. Cerca di calmarti e vedrai che presto appariranno le soluzioni senza doverle cercare. Benessere: optare per una dieta appropriata e povera di sodio in cui ti terrà lontano dal pericolo di ipertensione e preverrà la ritenzione di liquidi nel tuo corpo.

Oroscopo Branko 4 luglio PESCI

Dobbiamo annotare che alcuni transiti dell’estate sono chiaramente diretti alla famiglia dotata di un certo standard (alto). Cesi la pensare Gluve II ficee. Ora pure Marte che va in Toro annuncia rivalità tra fratelli, discussioni con persone vicine, lotte inattese nel mondo professionale. Questo Marte, però, non è negativo per voi, anzi forma un risolutivo aspetto con Nettuno, Urano, Mercurio e Sole. Siglate, definite programmi a lungo raggio, vendite e acquisti. Amore: una donna porta gli uomini sull’orlo di una crisi di nervi. Venere ostile poche alte donne Pesci. INCONTRO SI: Voi e Toro, un fiume di parole lasciato scorrere senza alcun argine. Approfitta del fatto che la tua mente sarà attiva e sarai in grado di aumentare la tua intelligenza. In questo modo, puoi svolgere qualsiasi attività senza troppi sforzi. Amore: la tua cotta sarà in qualche modo risentita, cerca di rimediare alla situazione attraverso un discorso maturo. Dimentica le vecchie lamentele e ripristina il legame d’amore. Ricchezza: osa avviare un’attività interessante, inizia a recitare oggi. Vivrai una fase molto importante in cui aumenteranno i risultati lavorativi. Benessere: cerca di trovare la pace con te stesso, altrimenti non vedrai chiaramente le tue idee. Rilassati e smettila di preoccuparti delle cose materiali.