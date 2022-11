Oroscopo Branko domani 5 novembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 5 novembre 2022 Sagittario



Il loro legame con i gruppi e le amicizie è messo in discussione da un senso di profondità nei loro valori e principi. Per quanto tu abbia una visione ottimista e impulsiva, non è sempre meglio seguire ciò che il gruppo vuole o crede. Consenti a te stesso una maturazione sufficiente per dire di no quando lo dice la tua coscienza. Amicizie con limiti e maturazione.

Oroscopo Branko 5 novembre 2022 Capricorno

La tua connessione affettiva con il tuo lavoro è alta ora, ma non dovresti attaccarti troppo. Impara ad avere una visione personale più trasformativa, profonda e interrogativa che ti viene data dal passaggio di Plutone attraverso il tuo segno (solare o ascendente). Assumi il tuo potere personale e intraprendi azioni mature fedeli alla tua visione.

Oroscopo Branko 5 novembre 2022 Acquario



La tua connessione con la tua fede e le tue convinzioni diventa emotiva durante questo periodo, ma non attaccarti a visioni del mondo molto rigide. Problemi emotivi e spirituali molto più profondi mettono in discussione le tue convinzioni, i piani futuri, la fede, i dogmi e il modo in cui ti espandi. Concediti una profondità emotiva prima di giudicare e basarti su una convinzione.

Oroscopo Branko 5 novembre 2022 Pesci



Le tue emozioni sono a un livello profondo, ma ci vorrà più razionalità per capire la rabbia e il dolore. Trattenere i risentimenti può essere un problema. Soprattutto quando si tratta di rapporti con gruppi e amicizie. Sei chiamato a maturare e ad avere una visione più equilibrata e fredda delle situazioni emotive difficili.